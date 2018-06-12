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Kızılay'dan iftar...

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan hasta yakınlarına ve vatandaşlara iftar yemeği verildi. 

Kızılay'dan iftar...

Türk Kızılayı Malatya Şubesi tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan hasta yakınlarına ve vatandaşlara iftar yemeği verildi. 

12 Haziran 2018 Salı 18:00
Kızılay'dan iftar...

Hastane kampüsünde yer alan konuk evi önünde her gün verilen iftar yemeğinde dün Kızılay Malatya Şubesi ev sahipliği yaptı. Kızılay Malatya Şube Başkan Yardımcısı Osman Korkut, Kızılay olarak bin 300 kişiye iftar yemeği verdiklerini belirtti. Kızılay olarak ileri ki aşamalarda Malatya’ya bir aşevi açma projelerinin de olduğunu ifade ederek, “Bugün Malatya dışından hastaneye gelen hasta yakınları ve vatandaşlara iftar yemeği veriyoruz. Bağışçılarımızın destekleri ile bizde bu şekilde faaliyetlerle halkımızla buluşuyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKIZILAYIftar
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