Soykan Parkı’nda bulunan Kızılay çadırı artık tarih oluyor. Her gün sabah saatlerinde çadır kurarak kan bağışçılarından kan alan Kızılay, bundan sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği yerde prefabrik kan merkezinde hizmetini yürütecek. Hem bağışçılarının rahat bir ortamda kan bağışında bulunacağı hem de her sabah çadır kurulumu nedeniyle zaman kaybının olmayacağı dile getiren Malatya Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, Soykan Parkı’na yapılması planlanan prefabrik kan merkezi hakkında bilgiler verdi.

10 Aralık’ta hizmete girmesi planlanan kan alma biriminin faaliyete girmesiyle bağışçıların mevsimsel veya meteorolojik şartlardan dolayı sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Dr. Özgül, bağışçılarının kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Prefabrik Kan Merkezi projesinden bahseden Dr. Özgül, “Bizim kan bağışının devamı için meteorolojik şartlarla etkilenmeyelim diye bu yıl 10 Aralık’a kadar Soykan Parkı'nda sabit kan alma noktası projemiz var. Bu proje Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yürütülen prefabrik kan merkezi projesi ortak bir projedir. Türk Kızılay’ına bir ünite kan bağışında bulunarak hem insan hayatını kurtarmış oluyorlar hem de doğaya biz onlar adına bir fidan dikmiş oluyoruz. Bağışlanmış olan 1 ünite kan ile 3 can kurtarmaya çalışıyoruz. istiyoruz ki çağın gerektirdiği şekilde konforlu ortamda bağışçılarımız zarar görmeden en hijyenik, en iyi koşullarda kan bağışında bulunabilsin. Çalışmalarımızda bu anlamda yürütülüyor. Büyükşehir Belediyemiz de bu tür kaygılarımızı yerinde gördü ve bu alanı bize tahsisi için elinden geleni imkânları kullandı. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

MİNİMUM DÜZEYDE ÇALIŞMA YAPTIK

Bu merkezde 4 kişinin aynı anda kan bağışında bulunabileceğini kaydeden Dr. Özgül, “Bu alanda 4 kişi aynı anda kan bağışında bulunabilecek. Prefabrik Kan Merkezi hem hijyenik koşullar olsun hem çalışma koşulları olsun Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kriterlere uygun bir şekilde dizaynı edildi tasarlandı. Tabii ki bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin dokusuna da uygun bir şekilde tasarladık. Çok daha büyük bir alan olabilirdi ancak biliyorsunuz Soykan Parkı bizim için kıymetli. O yüzden biz de olabilecek minimum düzeyde bir çalışma yaptık. O da 32 metrekare bizim için minimum bir değer olduğunu gördük. Hem sağlık koşulları hem de kan bağışına hem de Büyükşehir Belediyemizin ortak noktası bu yönde oldu” ifadelerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL