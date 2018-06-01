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Kızılay 244. ÜAK Toplantısına katıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 244. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Toplantısı'na katıldı. 

Kızılay 244. ÜAK Toplantısına katıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 244. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Toplantısı'na katıldı. 

01 Haziran 2018 Cuma 17:41
Kızılay 244. ÜAK Toplantısına katıldı

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kurulan, üniversite rektörlerinin bir yıl süre ile üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre sıra ile başkanlık yaptığı, yaklaşık 200 üniversitenin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 244. dönem toplantısı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın başkanlığında, PAÜ’de yapıldı. 
 

AÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında Vali Vekili Hakkı Ünal ile Rektör Bağ başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Ali Değirmenci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ile birlikte ÜAK’a bağlı üniversite rektörleri ile toplamda yaklaşık 250 davetli yer aldı. Toplantıya katılan üniversite rektörleri arasında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da yer aldı. 

busabahmalatya.com

İHA

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üakAhmet KızılayMalatya
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