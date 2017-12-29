Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, “Onuncu Yıl Etkinliği”ni gerçekleştirildi. Dün Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği İhsan Akın, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, yetiştiriciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan program sinevizyon gösterimi ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Programda ilk konuşmayı Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği İhsan Akın yaptı. Akın, “Üreticinin her zaman yanında olduk, karşısında olmadık. Taşın altına elimizi koyacağız taşın altına elimizi koymasak da muhalif olmayacağız. Her şeyi devletten, Cumhurbaşkanından, AK Parti Hükümetinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından beklemeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik ise, yaptığı konuşmada, “2018 yılı bizim için daha güzel bir yıl olacak. 2018 yılı küçük aile işletmelerinin destekleme yılı olacaktır. İthalat tabii bizim için kabul edilir bir durum değildir” diye konuştu.

OT VERİMİNİ YÜKSELTECEĞİZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Güldal da programda bir konuşma yaptı. Güldal, “Biz Bakanlık olarak meraların ıslahına çok önem veriyoruz. Bundan sonra mera ıslahları birkaç kategoride değerlendirilecek ki bu görev bizzat benimdir. Meralardaki ot verimini de yükseltmek için de ıslah projelerini de kat kat arttıracağız” sözlerine yer verdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, “Biz her ne kadar üreten olmasak da üretenlerin yanında olduk. Dağlardaki yaylaları, otlakları kan gölüne çeviren terör örgütleri oraları insanımıza zindan ettiği dönemleri geride bırakıp siz değerli üreticilerimizin hizmetine sunmak için çalıştık” ifadelerine yer verirken, Vali Ali Kaban ise, “Tarım ve hayvancılık olmadan yaşamamız mümkün değil. Tarım ve hayvancılığın gelişebilmesi, toprağa bağlı olan her şey zahmetli olduğundan iyi bir işçilik üzerinde yürütülmesi lazım. Bu da kooperatifi gerektiriyor” diye konuştu.



4 KAT FARK…

Son olarak söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Tarım, bizim için önemli bir stratejik alandır. Ve tarımı asla ve asla geri plana atmıyoruz. İleriye götürmek için desteklerin de önemli bir bölümünü hükümet olarak tarıma veriyoruz. Türkiye tarımında 14 yıl öncesi rakamlarıyla şimdiki rakamlar arasında 4 kat fark var. Tarımsal hasılada Avrupa’da 4’üncü sıradan biz birinci sıraya yükseldik. Ve tarımsal hasıladan 2005 yılından bugüne kadar Avrupa’nın birincisi olarak yolumuza devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana tarımsal milli geliri 4 kattan fazla artırdık, geldiğimiz nokta 161.3 milyar. 2002 yılında yaklaşık 4 milyar olan tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 2016 yılında 4 kattan fazla artarak 16.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2003-2016 döneminde tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde 58 milyar dolar fazla verdik. Ve 2002 yılında Ziraat Bankası’nda çiftçimiz yüzde 59’la faizli kredi kullanıyordu, şu anda bu oranlar sıfır ila yüzde 8.25 oranlarında uygulanıyor. Ziraat Bakası ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz tarafından kullandırılan kredi miktarı 2002’de sadece 530 milyon TL’ydi, 2016 yılında çiftçilerimizin kullandığı kredi miktarı 34 milyar TL’ye ulaştı” sözlerini kullandı.

“Çiftçi dardaysa Hükumet olarak biz yanındayız. Esnaf dardaysa biz Hükümet olarak yanındayız. Onun için süspanse edilmiş krediler kullandırıyoruz” diyen Bakan Bülent Tüfenkci, “Biz özellikle ‘birlikten rahmet doğar’ diyoruz ve ayrılıktan da azap olduğuna inanıyoruz. Onun için birliklerin önemini biliyoruz. Kooperatiflerin önemini biliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Tüfenkci, “Hayvancılık bizim için önemli, Türkiye için önemli. Tarım, ticaretiyle üretimin farklılaşması lazım. Özellikle tarım, hayvancılıkta mera ıslahı önemli ve bu noktada Malatya’yı pilot illerin başına koyulması ve Malatya’da ıslah hareketleri başlatarak sizlerin emrine vermesi önemlidir diye düşünüyorum. İnşallah yerelde geliştirilecek projelerle beraber Hükümetimizin, Bakanlığımızın destekleriyle hayvancılığı farklı noktaya getireceğiz” diye konuştu.

Tarıma verdikleri desteklerden bahseden Bakan Bülent Tüfenkci, “Tarıma gerçekten ciddi destek veriyoruz. 2018 yılı bütçesinde desteklerimiz 14 milyar 500 milyon TL” dedi ve son olarak şunları kaydetti:

HAYVANCILIĞA 25 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

“Son 15 yılda hayvancılığa 25 milyar TL destek verdik. Hayvancılıkta 2017 yılında yeni destekler başlattık. Yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde 200 başa kadar belirlenecek bedelin yüzde 30’a kadar olan kısmını destekliyoruz. Yem bitkileri desteklerinde artışlar yapıldı. Hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşıyı da destek kapsamına aldık. Malatya’da İPARD programları kapsamında hayvancılık sektörüne toplam 119 milyon TL hibe desteği sağlandı. 2017 yılında hayvancılıkta yerli üretim destekleme modellerini oluşturduk. Model kapsamında Malatya’nın da dahil olduğu 40 ilimizde damızlık düve merkezi, 40 ilimizde de damızlık koç-teke üretim merkezi olarak belirledik. Bu merkezlere yüzde 50 gibi hibe desteği veriyoruz. Ve Malatya’da 2002-2016 yılları arasında toplam 136 milyon lira hayvancılık destekleme ödemeleri yapıldı. Özellikle DAP bölgesinde 2017 yılında verilen bütçenin aynısını 2018 yılında da verilecek. İnşallah bu bütçe 2018 yılında da artırılarak rötuş dokunuşlar yapacağız. Ve ilk defa küçükbaş hayvanlarımızı da destek kapsamına aldık. Küçükbaş hayvancılığı daha farklı noktalara getireceğiz.”

Bakan Tüfenkci, OHAL kapsamında yayımlanan son KHK’da yer alan ‘sivillere yargı muafiyeti’ tartışmalarına da açıklık getirdi. Tüfenkci, “Son KHK'da özellikle 15 Temmuz’da, tanka topa karşı göğsünü siper edenler, tankın üstüne çıkanlar, o hainlerden silahlarını alanlara yasal güvence sağlamak için KHK’ya bir madde koyduk. Yani yargılanmama muafiyetini KHK’yla o gün o meydanlarda o darbeci askerlere karşı, darbeci polislere karşı göğsünü siper edenler yargılanmayla karşı karşıya kalmasın diye KHK’da bir hüküm koyduk ve dedik ki siviller yani sizler de aynı diğer memurlar gibi o gün için 15-16 Temmuz için muaf olun diye söyledik, kıyametler koptu. Niye kıyametler koptu? Bu çok farklı yerlere, neredeyse sivil milislere, başka alanlara çekildi. Esas çekilmesi, tartışılması gereken nokta, 15 Temmuz’da göğsünü siper edenlere karşı biz görevimizi yapmak zorundayız. Yarın bir kendini bilmez savcının falan askerin silahına, tankına el koymuşsunuz, bozmuşsunuz diye dava açtığında bunun hesabını millete karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler. Onun için değerli kardeşlerim biz nasıl üreticinin yanındaysak, biz nasıl çiftçinin yanındaysak, nasıl esnafın yanındaysak, milli iradenin de yanındayız, milletin de yanındayız ve bize ancak millet istikamet çizer diyoruz” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra plaket töreni, sertifika töreni ve kura çekimi yapıldı.





























MUTLU SARIGÜL