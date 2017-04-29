6. Malatya Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında “Bisiklet Turu” düzenlenecek. Bununla ilgili dün Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basın toplantısında ilk açıklamayı Malatya Büyükşehir belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın yaptı.

Akın, en önemli etkinlerinden olan Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın 6’ncısını ve gelecek hafta Cuma günü açılışını yapacaklarını söyledi.

ONUR KONUĞU DR. MEHMET DOĞAN

Kitap Fuarı çalışmaları kapsamında ciddi anlamda hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini ifade eden ve bu yılki Kitap Fuarının temasının 15 Temmuz şehitleri anısına yapılacağını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

“Kitap Fuarındaki bu etkinlikler çerçevesinde geçen yıl 100 okulda yazar ve öğrenci buluşması yaptık. Bu yıl da bu sayımızı 120’e çıkararak hemen hemen bütün ilçelerimizdeki okullarda öğrenci ve yazarlarımızı buluşturacağız. Aynı zamanda da 15 Temmuz şehitleri temamızla alakalı söyleşi gerçekleştireceğiz. Temamızı orada da işleyeceğiz. Her yıl temamızla beraber bir onur konuğumuz da belirlenmiş oluyordu. Bu yıl onur konuğumuz Dr. Mehmet Doğan. Mehmet Doğan edebiyat dünyasına, kültür dünyasına çok ciddi anlamda katkıları olan, yaklaşık olarak 40 civarında eseri olan aynı zamanda da Türkiye Yazarlar Birliğinin Başkanı. Yapmış olduğu bu çalışmalarla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen ve ödüle layık görülen bir yazarımız. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ve şu anda sonuçlanan yaklaşık olarak fuar alanımız da 150 stant kurulacak. Bu stantlarda 360’tan fazla yayın evinin yayınlarını Malatyalılarla buluşturacağız. İnanıyorum ki Malatyalılar da bu fuarda beklentilerini karşılayacak hem yazar noktasında hem de yayınevi noktasında bu beklentilerini karşılayacaklardır.”

YURTDIŞINDAN DA YAZARLAR KATILACAK

Kitap Fuarı kapsamında bisiklet turu da düzenleyeceklerini söyleyen Akın, “Fuarımıza her yıl uluslararası düzeyde yazarlar katılmakta. Bu yıl yaklaşık olarak 5 ülkeden 10 civarında yazarımız katılacak. Bu ülkelerimiz Amerika, İngiltere, Mısır, Kazakistan, Tataristan… Hem Avrupa’dan hem de Orta Asya’dan katılan yazarlarımız. Biz bu yazarlarımızı aynı zamanda Malatya’da bulunan kendi ülkelerinin öğrencileriyle buluşturacağız. Etkinlikler kapsamında Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte düzenlemiş olduğumuz bisiklet turumuz olacak. Bu etkinliğimizi 30 Nisan günü saat 13.00’da Büyükşehir Belediyemizin ön tarafında bulunan alanda startını vereceğiz. Buradaki temel hedefimiz, temamızı ve fuarımızı bu etkinlik kapsamında Malatyalı hemşerimizle paylaşmak” şeklinde konuştu.

BU TÜR ETKİNLİKLERİN İÇERİSİNDE OLUYORUZ

Son olarak söz alan ve bisiklet turunu bütün vatandaşları beklediklerini ifade eden Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici de, “2010 yılında hobi ve spor olarak başladığımız bisiklet kullanımımıza 2012 yılında dernek olarak 2014 yılında da kulüp ekleyerek genç sporcularımızla birlikte bisiklet kültürünü, bisiklet sporunu aynı zamanda Malatya’mızı farklı bir pencereden bütün dünyaya açmaktı. Bizler Malatya sevdalısı olarak Malatya’ya hizmet nasıl verebilirdik bunu bisikletle gördük. Yayılınca da kulübümüz şu anda Türkiye’de sayılı kulüpler arasına girdi. Bununla birlikte biz Malatya’da bisiklet kulübü olarak bütün sosyal ve kültürel etkinliklerin içerisinde duyarlı olmaya çalıştık. Farklılık yaratarak şehrimizi pozitif enerji yayarak gürültüsüz, sessiz bir araç olarak doğa ve çevre dostu olan, karbon monoksit salgılamayan bisikleti geliştirmek adına bu tür etkinliklerin içerisinde oluyoruz. Büyükşehir belediyemizde bu şekil kültürel çalışmalarında bizi davet ettiler. Pazar günü yapacağımız 15 Temmuz şehitlerimizi anma bisiklet turuna Malatya’da bisiklet kullananları mutlaka bekliyoruz” söylemlerini kullandı.







MUTLU SARIGÜL