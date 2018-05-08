KİTAP FUARI SONA ERDİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kitap Fuarında 350 yazar ve 400 yayınevi kitapseverlerle buluştu. Kitap Fuarı’na, Rusya, Yunanistan ve Filistin gibi farklı ülkelerden yazarlar da konuk oldu.

Elazığ, Adıyaman ve Sivas illerinden öğretmen ve öğrencilerin de ziyaret ettiği Kitap Fuarı’nda bir dizi kültürel etkinlik gerçekleşti. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında kurulan Kudüs ve Kubbetüs Sahra çadırlarında “Ah Kudüs” konulu fotoğraf sergisi, resim, söyleşi, şiir dinletisi, okur- yazar buluşmaları, konferans gibi kültürel ve sanatsal etkinler yapıldı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Fuarlar ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, "7.’sini düzenlediğimiz Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’mız sona erdi. 9 gün boyunca 350 yazar, 400 yayınevi kitapseverlerle buluştu. 210 okulumuzda yazarlarımız öğrencilerimizle bir araya geldi. Binlerce kültürel etkinlik, yüzlerce konferans ve söyleşi gerçekleştirildi. Malatya’mızdan ve çevre illerimizden çok yoğun bir katılımın gerçekleştiği ‘Ah Kudüs’ temalı Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’mızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.