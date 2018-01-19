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KİT'LERE KADRO MU GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KİT'lerdeki taşeronlar ile ilgili çalışma yapılacağını söylemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçi için ayrı bir çalışma yapılabilir” dedi. Önceki gün bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım ise, kadronun etap etap olacağını belirtti. Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da bu durum sevinçle karşılandı

KİT'LERE KADRO MU GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KİT'lerdeki taşeronlar ile ilgili çalışma yapılacağını söylemesinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “KİT’lerdeki 50 bin taşeron işçi için ayrı bir çalışma yapılabilir” dedi. Önceki gün bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım ise, kadronun etap etap olacağını belirtti. Ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da bu durum sevinçle karşılandı

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 11:21
KİT'LERE KADRO MU GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Tokat hem de Yozgat mitinginde KİT'te çalışanların 'Biz de bu kadrodan yararlanmak istiyoruz' tezahüratının ardından Cumhurbaşkanının 'Bu sorunları biliyoruz, bu sorunların çözülmesi için talimat verdim' cevabını vermesi sonrasında Başbakan Binali Yıldırım'ın da 'KİT'leri de bu kapsama alacağız' sözleriyle başlayan çalışmanın kendilerini memnun ettiğini dile getiren Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri, bununla ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde bakanlıklar tarafından yapıldığını söyledi.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

KİT'lerde çalışan çok fazla üyeleri bulunduğuna dikkat çeken Başkan Geleri, "Bizim KİT'lerde yani havaalanlarında, demiryollarında ve buna benzer diğer KİT kuruluşlarında Hak-İş olarak çok fazla üyelerimiz var. Dolayısıyla KİT'lerde çalışan arkadaşlarımızın da beklentileri bu yöndeydi. bu arkadaşlarımız için hem Cumhurbaşkanımıza hem Başkanımıza hem de Çalışma ve Maliye bakanlarımıza herkese kadro verilirken KİT'lerde çalışan arkadaşlarımıza kadro verilmemesinin üzüntü yarattığını ve bunlara da kadro verilmesi doğrultusunda müthiş bir görüşme trafiği yaşandı. Sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu açıklamaları KİT'ler de çalışan arkadaşlarımızı çok memnun etti. Hak-İş'e bağlı üye arkadaşlarımızı bu müjde büyük bir sevince boğdu" ifadelerini kullandı.

TAKİP EDİYORUZ

Bunun devrim niteliğinde bir reform olduğunu söyleyen Başkan Geleri, "Bu arkadaşlarımızın ileride Toplu Sözleşme, sendikaya üyelik hakları noktasını da çok ciddi bir şekilde takip ediyoruz. Ben burada arkadaşlarıma sesleniyorum: Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çalışma Bakanımız, Hak-İş Konfederasyon Başkanımızın gayretiyle 1 milyon taşeronun kadroya alınması ve KİT'lerin de bu kapsama alınması bir devrim niteliğinde bir reformdur. İnsanlar artık kamunun devamlı çalışan, devletin himayesi altında bir korku ve endişe duymadan çalışacak olması bizi çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 19.01.2018 11:24
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaTaşerano KadroSarıeroğluErdoğanKitlere Kadro
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