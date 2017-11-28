İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan hayvanların bakımı mevsimlere göre değişiyor. Yaz aylarında sıcaktan koruduğumuz, sularını ve yiyeceklerini eksik etmediğimiz evcil hayvanların kış aylarında bakımları nasıl olmalı? Hayvanların kış bakımları hakkında konuşan ve önemli bilgiler veren evcil hayvan satıcısı Abdullah Işık, hayvan bakımlarının en az insanların bakımları kadar önemli olduğunu ve bu bakımların mutlaka eksiksiz yapılması gerektiğini kaydetti.

Hayvan bakımlarının kanatlılarda, balıklarda, kedi ve köpeklerde farklı farklı olduğunu anımsatan Işık, hayvanların yaz bakımları gibi kış bakımlarının da hemen hemen aynı olmakla birlikte bu bakımların kış ayında biraz daha itinayla yapılması gerektiğini söyledi.

KİST AŞISI ÖNEMLİ

Evlerinde kedi ve köpek besleyenler için ilk olarak kedi ve köpeklerin kışlık bakımını anlatan Işık, ilk etapta bu hayvanların aşılarının düzenli yapılması gerektiğini ifade etti. Işık, “Köpekler 2 aylıkken iç, dış parazit ve kist aşısı yaptırılmalı. Kist aşısı özellikle kedi ve köpekler evde besleniyorsa mutlaka yapılmalı. Çünkü bu hayvanlar kıllarını dökebiliyor. Bu kılların da ne kadar zararlı olduğu malum. İnsan ciğerinde kiste hatta kansere neden olabiliyor. Bundan dolayı mutlaka kedi ve köpeklere kist aşısı yapılmalı. Ayrıca kedi ve köpeklere vitamin ve protein değeri yüksek mamalar verilmeli. Özellikle yılda bir defa köpek ve kedilere gençlik aşısı ve kuduz aşısı da yapılmalı” diye konuştu.

VİTAMİN EKSİK OLMAMALI

Balık ve kuş bakımına da değinen Işık, “Balıkların bakımı çok kolaydır. Sadece balıklarda dikkat etmemiz gereken su sıcaklıkları. Mutlaka akvaryumlarda ısıtıcı olmalı. Balıklar beslenirken her balığa mutlaka gözü büyüklüğünde yem verilmeli. Ve balık bakımı günde 2 defa olmalı. Balıklarda biliyorsunuz doyma hissi yok ve bundan dolayı çok yem verilmemeli. Fazla yem verildiği takdirde ölebilirler. Filtreler haftada bir defa mutlaka değiştirilmeli. Ve haftada bir defa 3’te bir kadar su temizliği yapılmalı. Kuşlarda yem oranları kış aylarında mutlaka artırılmalı ve kuşlar cereyanda bırakılmamalı. Kuşlara mutlaka C vitamini vermeliyiz. Vitaminler kuşlar için olmazsa olmazdır. Tüy döküme girdiklerinde kuşlara mutlaka B vitamini verilmeli. Suları sık aralıklarla değiştirilmeli” şeklinde konuştu.

HAYVANLAR DA YARATILAN KARŞISINDA KIYMETLİ

Işık, “Malumunuz kış ayına girdik. Özellikle hayvanların bakıma en muhtaç olduğu aylardan birisi de kış ayları. Bu yüzden ben vatandaşlara uyarılarda bulunmak istiyorum. Bakacaklarsa hayvan alsınlar. Eğer çocukları eğlensin diye hayvan alacaklarsa bence almasınlar. Çünkü çocuk hayvandan bir süre sonra bıkabiliyor. Dolayısıyla aileler de hayvanları sokaklara bırakabiliyorlar. Bu da hiç hoş bir durum değil. Hayvanların da en az insanlar kadar yaratılan karşısında kıymetli olduğunu unutmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



















MUTLU SARIGÜL