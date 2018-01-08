08 Ocak 2018 Pazartesi

‘Kışlar Soğuk Geçmesin’

Hayata Dokunuş Derneği’nin her yıl gerçekleştirdiği ‘Kışlar Soğuk Geçmesin’ Projesi kapsamında öğrencilere yardım edildi. Bu kapsamda Şehit Okan Doğan İlkokulu ziyaret edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:01
‘Kışlar Soğuk Geçmesin’

  Proje kapsamında toplam 15 okulun ziyaret edileceği belirtilirken toplam 60 çocuğa 60 farklı paket hediye edilecek denildi. Okul Müdürü Cemal Ekim, Hayata Dokunuş Derneği Genel Başkan Ali Morel ve ekibine katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Okul Müdürü Ekim, “Böyle bir zamanda gençlik heveslerine kapılmayıp da geleceğe, vatana ve millete faydalı olmak için çabalayan gençlik görmek onur ve mutluluk verici. Kötülüğe kötülük ile karşılık vermek çok kolaydır. İyiliğe iyilik ile karşılık vermek de kolaydır. Asıl zor olan kötülüğe iyilik ile karşılık vermektir. İşte orada maharet ve merhamet vardır. Her yola iyi niyetlerle çıkılır fakat pek azı başlandığı kadar iyi devam eder” şeklinde konuştu.

“İNSANLARA UMUT VE IŞIK OLMAK”
  Ekim, “Herkesin hayat telaşesine düşüp kapı komşusunu bile unuttuğu şu devirde hiç tanımadığı insanlara umut ve ışık olmak, herkesin omuzlarında taşıyacağı onurlu bir iş değildir. Siz merhametli gençlere bu mukaddes yolda başarılar diler, vermiş olduğunuz desteklerden ötürü teşekkür eder ve şükranlarımı sunarım” dedi.

HABER MERKEZİ
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