Kış ayının vazgeçilmezi olan kestane, kokusu, karşı konulamaz lezzetiyle, sevenlerini adeta cezbediyor. Bu anlamda birçok besin öğesi bulunduran kestanenin mutlaka kontrollü tüketilmesi gerektiği yönündeki uzman açıklamalarını değerlendiren kestane satıcıları ve kestane severler BUSABAH’a konuştular.

20 yıldan bu yana kestane sattığını dile getiren Mehmet Gürses isimli kestane satıcısı, 20 yıldır kimseye bir şey olmadığını söyledi.

ŞİKÂYET GELMEDİ

Kestane için şimdiye kadar kimseden şikâyet gelmediğini belirten Gürses, “20 yıldır kestane satıyorum, hala kimseye bir zararı dokunmadı. Şikâyet gelmedi. Uzmanların böyle bir görüşüne yorum yapamayacağım, çünkü ben doktor değilim. Onlar okuyan, kültürlü insanlar belki bildikleri bir şey vardır. Mesela tereyağına da zararlı dediler ancak başka uzmanlar da tereyağının yenmesini söylediler. Başka bir örnek de yumurtayla alakalı. Bu tür açıklamalar zaman zaman olabiliyor. Bu tür olumsuz açıklamalar bizim satışımızı etkiler. Vatandaşların çoğunun bu tür açıklamalara uymayacağını düşünüyorum. Sıkıntı olmayacak” şeklinde konuştu.

KESTANEYİ SEVİYORUZ

Kestanenin kışın en çok tüketilen bir yemiş çeşidi olduğunu ifade eden Aysun Genç isimli vatandaş ise, kestanenin o kadar zararlı olmadığı kanaatinde. Genç, “Kestane zararlı olabilir ama yine de yiyorum. Çünkü gerçekten bu aylarda en çok tüketilen gıdalardan bir tanesi. Bu yüzden devamlı olmasa da arada bir çocuklarıma alır götürürüm. Kestaneyi onlar da seviyor, bizler de seviyoruz. Fiyatında da bir şey yok. Sigarada zararlı ama içmesini seven bir toplumuz. Bu yüzden kestanenin sigaradan daha zararlı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

MUTLU SARIGÜL