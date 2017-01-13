13 Ocak 2017 Cuma

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Kışın vazgeçilmezi, kestane

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane vatandaşın talepleriyle birlikte ciddi anlamda tüketilmeye devam ediyor. Bu anlamda, uzmanlar yoğun besin öğelerini içeren kestanenin kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiğini ifade ederken, konuyu değerlendiren kestane satıcısı Mehmet Gürses, bu tür açıklamaların zaman zaman bazı gıdalar için yapıldığını, kestane için de sıkıntı olmayacağını söyledi.

13 Ocak 2017 Cuma 12:00
Kışın vazgeçilmezi, kestane

Kış ayının vazgeçilmezi olan kestane, kokusu, karşı konulamaz lezzetiyle, sevenlerini adeta cezbediyor. Bu anlamda birçok besin öğesi bulunduran kestanenin mutlaka kontrollü tüketilmesi gerektiği yönündeki uzman açıklamalarını değerlendiren kestane satıcıları ve kestane severler BUSABAH’a konuştular.

20 yıldan bu yana kestane sattığını dile getiren Mehmet Gürses isimli kestane satıcısı, 20 yıldır kimseye bir şey olmadığını söyledi.

ŞİKÂYET GELMEDİ
  Kestane için şimdiye kadar kimseden şikâyet gelmediğini belirten Gürses, “20 yıldır kestane satıyorum, hala kimseye bir zararı dokunmadı. Şikâyet gelmedi. Uzmanların böyle bir görüşüne yorum yapamayacağım, çünkü ben doktor değilim. Onlar okuyan, kültürlü insanlar belki bildikleri bir şey vardır. Mesela tereyağına da zararlı dediler ancak başka uzmanlar da tereyağının yenmesini söylediler. Başka bir örnek de yumurtayla alakalı. Bu tür açıklamalar zaman zaman olabiliyor. Bu tür olumsuz açıklamalar bizim satışımızı etkiler. Vatandaşların çoğunun bu tür açıklamalara uymayacağını düşünüyorum. Sıkıntı olmayacak” şeklinde konuştu. 

KESTANEYİ SEVİYORUZ
  Kestanenin kışın en çok tüketilen bir yemiş çeşidi olduğunu ifade eden Aysun Genç isimli vatandaş ise, kestanenin o kadar zararlı olmadığı kanaatinde. Genç, “Kestane zararlı olabilir ama yine de yiyorum. Çünkü gerçekten bu aylarda en çok tüketilen gıdalardan bir tanesi. Bu yüzden devamlı olmasa da arada bir çocuklarıma alır götürürüm. Kestaneyi onlar da seviyor, bizler de seviyoruz. Fiyatında da bir şey yok. Sigarada zararlı ama içmesini seven bir toplumuz. Bu yüzden kestanenin sigaradan daha zararlı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

MUTLU SARIGÜL
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