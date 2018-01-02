02 Ocak 2018 Salı

Kışın vazgeçilmezi balkabağı tatlısı

Balkabağı mevsimi başladı. Özellikle kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan kabak tatlısı lezzetiyle de Malatyalıların en çok sevdiği ve tercih ettiği tatlıların başında geliyor. Peki, balkabağı tatlısı nasıl yapılır?

02 Ocak 2018 Salı 11:57
Kışın vazgeçilmezi balkabağı tatlısı

  Konuyla ilgili bilgiler veren ev hanımı Esma Yalçın, “Balkabağı tatlısının malzemeleri, 2 kg balkabağı, 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı dövülmüş ceviz şeklinde” dedi.

KABAK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI
  Yalçın, “Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın. Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, dizin. 2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek kalmayacak. Bekletilen kabağı orta ateşte yumuşayana kadar pişirin. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirin. Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınarak üzerine dövülmüş ceviz serpilerek servis edebilirsiniz. Hazırladığınız kabağı aynı zamanda fırında da pişirebilirsiniz” sözlerini kaydetti.

BALKABAĞININ BİLİNMEYENLERİ 
  Göz sağlığını korur, tansiyonu düzenler, kalp hastalıkları riskini azaltır, kanser riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir,  tok tutar, cildi korur, diyabet riskini azaltır, antioksidan özelliği bulunmaktadır.

SİNEM HATUN TAVUT

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