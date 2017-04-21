21 Nisan 2017 Cuma

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına başlandı

Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in yargılanmasına Malatya’da başlandı. İlk duruşmaya Avrupa’dan da birçok siyasetçi katıldı.

21 Nisan 2017 Cuma 12:12
Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına başlandı
  Güvenlik gerekçesiyle Malatya’ya alınan davanın ilk duruşması Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar Gülten Kışanak, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden, Sebahat Tuncel ise İstanbul Silivri Cezaevi'nden SEGBİS yöntemi ile duruşmaya görüntülü olarak katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu çevresinde davaya katılanlar aramadan geçildikten sonra içeri alındı. İlk duruşmaya İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Muammer Kurtulmuş, İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu alternatif listesinden Ezgi Akyol, İsviçre Cenevre Belediye Başkanı Remy Pagani ve İsveç ve Almanya’dan bazı yabancı gözlemciler ile HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP'liler katıldı.
Duruşma Kışanak ve Tüncel hakkındaki iddianamenin okunması ve kimlik tespiti ile başlarken, iki sanığı çok sayıda avukat savunuyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 41 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla 230 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.
Sebahat Tuncel hakkında ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İHA
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