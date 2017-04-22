İlk duruşmaya Avrupa’dan da birçok siyasetçi katıldı. Güvenlik gerekçesiyle Malatya’ya alınan davanın ilk duruşması Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

SEGBİS YÖNTEMİ İLE DURUŞMAYA KATILDILAR

Tutuklu sanıklar Gülten Kışanak, Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden, Sebahat Tuncel ise İstanbul Silivri Cezaevi'nden SEGBİS yöntemi ile duruşmaya görüntülü olarak katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma salonu çevresinde davaya katılanlar aramadan geçildikten sonra içeri alındı. İlk duruşmaya İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu Yeşiller Partisi Milletvekili Muammer Kurtulmuş, İsviçre Zürih Şehir Parlamentosu alternatif listesinden Ezgi Akyol, İsviçre Cenevre Belediye Başkanı Remy Pagani ve İsveç ve Almanya’dan bazı yabancı gözlemciler ile HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ve HDP'liler katıldı.

230 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Duruşma Kışanak ve Tüncel hakkındaki iddianamenin okunması ve kimlik tespiti ile başlarken, iki sanığı çok sayıda avukat savundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gülten Kışanak için 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ve 41 kez 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla 230 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Sebahat Tuncel hakkında ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından 135 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KIŞANAK SAVUNMA YAPTI

PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve propaganda yapmakla suçlanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, mahkemede yaptığı savunmasında hakkında açılan davanın zamanının manidar olduğunu ileri sürerek, “Bu bir siyasi davadır” dedi. Kışanak, hakkında açılan davalar sonrasında KHK ile görevinden alındığını ve tutuklandığını belirterek, “Bu konunun ne kadar öneli olduğunu hepimiz biliyoruz ki yerel yönetimler demokrasinin temel taşıdır. Yerel yönetim yoksa, seçimle iç başına gelmiş bir yönetim yoksa bu ülkede demokrasiden bahsetmek mümkün değildir” ifadelerinde bulundu.

“6 AYDIR MECLİS TOPLANMADI”

Diyarbakır’ın Türkiye’nin 11’inci büyük kenti olduğunu belirten Kışanak, “Kentte seçimle iç başına gelmiş bir yönetim yoktur. Ben geçici olarak görevden alındım. Seçilmiş belediye başkanı yerine atanan kayyuma geçici belediye başkanında olmayan yetkiler verildi. 6 aydan beri Diyarbakır Belediyesi, merkezi hükümet tarafından atanan bir memur bu yetkilerin tamamını kullanıyor. 6 aydır Diyarbakır Meclisi toplanamadı, görevini yapamıyor, Meclisi, encümenin tüm yetkileri atanmış tek bir memurda bulunuyor” ifadelerini kullandı. Kışanak, “Diyarbakır’da yerel yönetim rafa kaldırılmıştır. Sadece bana değil Diyarbakır halkının iradesine de kelepçe vurulmuştur” iddiasında bulundu.

“CEVABINI BEKLİYORUM”

İddianamedeki suçlamalara konu olan konuşmaların çoğunun milletvekili, partisinin eş genel başkan olduğu dönemlere ait olduğunu ifade eden Gültan Kışanak, “Eğer bu dava açılmamış olsaydı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmayacaktı. Bu nedenle ben bu konuyu tartışmak istiyorum. Bu davanın zamanlaması manidar. 2011 yılından başlayarak yaptığım bütün konuşmalar, katıldığım eylemler davaya konu edilmiştir. Neden zamanında değil, neden şimdiye kadar beklediler. Tam da o konuşmayı yaptığım dakikada güvenlik kuvvetleri kaydetmiştir, eğer bir suç unsuru varsa neden o zaman dava açılmadı. 2011 yılındaki bir suç unsuru, şimdi dava ediliyor. Bu dava büyükşehir belediyesine kayyum atanması için açılmış bir davadır. Bu sorunun cevabını bekliyorum mahkemeden” diye konuştu.

Sonrasında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel savunmasını yaptı.











TAHİR ÖZÇELİK