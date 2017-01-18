Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin ter döktüğü Anadolu Üniversitesi 2016-2017 yılı Açık öğretim Programları Güz Dönemi final sınavları sorunsuz şekilde tamamlandı. Malatya’da da binlerce öğrencinin girdiği sınav sonuçları merakla beklenirken öğrencilerin bu merakına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan açıklık getirdi.

SINAVLARIMIZ SORUNSUZ TAMAMLANDI

Sınavların tüm yurtta başarıyla tamamlandığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz, oturum bazına bakıldığında ise 3,6 milyon öğrencimizin katıldığı, 500 binin üzerinde görevlinin görev aldığı, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte 124 merkezde yapılan sınavlarımız sorunsuz tamamlandı. Hava koşulları da bize yardımcı oldu. Kış aylarında olmamız nedeniyle özellikle Doğu’da bazen sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat bu sınavda hava koşullarının da uygun gitmesiyle sınavlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu olmadı” şeklinde konuştu.

KAMU GÖREVLİLERİ BİZE YARDIMCI OLUYOR

Prof. Dr. Gündoğan, sınavlarda birçok kamu kurumundan kişilerin görev aldığını anımsatarak, “Anadolu Üniversitesi sınavlarının olduğu haftalarda ülkede gerçekten ciddi hareketlilik oluyor. Çünkü biraz önce söylediğim gibi oturum bazında 3 milyonu aşkın kişinin sınava girdiği, 500 bin kişinin görev aldığı sınavlarda şehirler daha da hareketleniyor. Bu noktada sadece Anadolu Üniversitesi personeli değil, tüm kamu görevlileri bize yardımcı oluyor. Emniyetinden milli eğitimdeki öğretmenlere, tüm şehirlerdeki üniversitelerdeki görevlilere kadar hepsi bizim sınavlarımızda görev alıyorlar. Dolayısıyla ben bu sınavlarda görev alan tüm kamu görevlilerine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

1 HAFTALIK BİR SÜREYE İNDİRGEDİK

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına da değinen Rektör Gündoğan, şöyle devam etti:

“İnşallah en kısa zamanda sınav sonuçlarını da ilan edeceğiz. Biliyorsunuz son 1 yıldır sınav sonuçlarını 1 haftalık bir süreye indirgedik. Yani sonuçlarını 1 hafta içerisinde ilan ediyoruz. Bu sınavın sonuçlarını da en kısa zamanda öğrencilerimize duyuracağız.”

SINAV 124 SINAV MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hafta sonu 2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara, 2 bin 242'i cezaevinde tutuklu ve hükümlü, 4 bin 869’u da engelli olmak üzere 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katılmıştı. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 de salon kullanılmıştı.

İHA