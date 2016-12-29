Haftaya bir düşüşle başlayan altın, şimdilerde yine bir yükselişe geçti. Pazartesi günü 128,60 TL’den işlem gören 24 ayar altın, bugün ise 130 TL’den işlem gördü. Altındaki bu yükselişi gazetemize değerlendiren kuyumcular, altındaki bu iniş ve çıkışın olabileceğini söylediler.

ARSLAN: KİMSE TELAŞLANMASIN

Altının bugün yükselip yarın ise düşebileceğini ifade eden kuyumcu Ömer Arslan, “Altın tıpkı dolar gibi iniş ve çıkış gösterebilir. Bu da Ortadoğu’da yaşanan olaylardan ve Avrupa’daki ekonomik durumdan kaynaklanıyor. Ayrıca Türkiye’deki terör olaylarının da az çok etkisi var. Daha 2 gün önce altının onsu 128 TL’ydi. Şimdi ise 130 TL oldu. Bu iniş ve çıkışlar sürekli olabilir. Elbette ki, altındaki dalgalanmalar bizleri de etkiliyor. Mesela altın düştüğü zaman işlerimiz sıklaşıyor, altın yükseldiği zaman ise ister istemez işlerimiz de bir durgunluk oluyor. Yatırımcılarımız altın yükseliyor diye telaşlanmasın. Altın bugün yükselir, yarın düşer. Emin olsunlar ki kazandırmaya da devam eder” diye konuştu.

TÜRK: ALTINDA BİR YÜKSELME VAR

Kısa vadede altın almak isteyenleri uyararak, altının alış ve satış arasındaki fiyat farkını hatırlatan Ali Türk ise, “Evet, altında bir yükselme var. 2 TL kadar yükseldi. Bu da dünya piyasasındaki olumsuzluktan kaynaklanıyor. Bu durumdan dolayı alıcılarımız telaşlanmasın. Sadece uzun vadeli yatırım yapacak olanlar yatırımlarını yapmaya devam etsinler. Ama kısa dönemlik altın alan vatandaşlarımız ise bir süre daha beklesinler. Çünkü alış ve satış arasındaki rakam fazla. Zarar etmelerini istemeyiz. Şimdi 24 ayar altının gramı 130 TL, çeyrek altının bizden alınışı 208 TL, satışı 215 TL, yarım altının alışı 416 TL, satışı 430 TL, tam altının alışı 832 TL, satışı ise 856 TL” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL