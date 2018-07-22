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KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

14-15-16 Aralık 2018 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali şartnamesi ve başvuru formu, festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com” ile “www.amityfilmfestival.com”da yayınlandı.

KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

14-15-16 Aralık 2018 tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali şartnamesi ve başvuru formu, festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com” ile “www.amityfilmfestival.com”da yayınlandı.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:19
KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!

Malatyalı ünlü fikir ve gönül adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, “Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşuyor.

ÖDÜLLER

Yarışma ulusal ve uluslararası filmlere açıkken, yarışmada dereceye giren filmlerden 1.’ye 40 bin TL ile ödül heykeli, 2.’ye 20 bin TL ile ödül heykeli, 3.’ye 12 bin TL ile ödül heykeli ve ayrıca bir kısa filme 15 bin TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecektir. Jüri gerekli gördüğü takdirde 3 filme 5 biner TL değerinde mansiyon ödülü de verecek.

15 Ekim 2018 Pazartesi saat 17.00’ye kadar festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği yarışma bölümü ile festival, bütün kısa filmcileri dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Kısa Film FestivaliödüllerBaşvurular
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