Yaz meyvelerinin tezgahlara çıkmasıyla birlikte kış meyvelerine olan talep de azaldı. Vatandaşların kış meyvelerine rağbet göstermediğini ifade eden Ersin Karabey isimli hal esnafı, meyvelerle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Yaz meyvelerinin satımına 10-15 gün önce başladığını dile getiren Karabey, erik ve çilekte 1 TL’lik bir artışın olduğunu söyledi.

KAYISI ÇAĞLASI AKÇADAĞ’DAN GELİYOR

Çilek ve eriğe büyük bir talebin olduğunu belirten Karabey, “Çilek kışın da vardı. Ama artık sürümde. Çilek Silifke’den geliyor. Doğal ve organiktirler. Kayısıyı Mersin’in Mut ilçesinden getirtiyoruz. Yeni dünya, horum dutu, erik gibi yaz meyvelerini satıyoruz. Öte yandan Malatya’nın kayısısı da var. Genellikle kayısı çağlası Akçadağ’dan geliyor. Şu anda yaz meyvelerinden çilek ve eriğe büyük bir talep var. Fiyatları da oldukça uygun. Çilek geçen hafta 3 TL’ydi, şimdi 4 TL, erik geçen hafta 4 TL’ydi, şu anda 5 TL’den satılıyor. Erik ve çilekteki 1 TL’lik artış havadan kaynaklanıyor. Hava yağışlı olduğu için çiftçiler bu meyveleri toplamakta güçlük çekiyor. Ve bu yüzden de bir lira kadar bir artış oldu” diye konuştu.

YENİ MAHSUL BEKLENİYOR

Kış meyvelerine talebin olmadığını dile getiren Karabey, “Yaz meyvelerinin çıkmasıyla kış meyvelerine karşı talep azaldı. Çünkü alıcılar kış meyvelerinin yeni mahsulünü beklemeye başladı. Elma, portakal gibi meyvelerde satışlar bayağı bir azaldı. Vatandaşlardan rağbet görmüyor. Fiyatları çok uygun ama yine talep yok. Bu meyvelerin marketlerdeki satış fiyatı çok fazla” şeklinde konuştu.

Meyve fiyatlarını da söyleyen Karabey, “Kilo olarak Mersin kayısısı 5 TL, Malatya kayısısı 7 TL, horum dutu 10 TL, çilek 4 TL, can eriği 5 TL, yeni dünya 6 TL, kivi 6,5 TL, armut 6,5 TL, karpuz 3 TL, portakal 2 TL, elma 2,5 TL” dedi.











MUTLU SARIGÜL