Gerek tadı gerekse faydası ile göz dolduran bal kabağı pazar tezgahına Pütürge'den geliyor. Pazarcı esnafı Celal Memiş, “Bal kabağı çok faydalı ve Malatya'da çok fazla talep atılıyor" dedi.

BAL KABAĞINA TALEP ÇOK

Özellikle tatlısının yapıldığı bal kabağının tanesinin 10 liradan satıldığını söyleyen Memiş, "Parçalara ayrılmış şekilde de satılıyor. Bal kabağının çeşitleri bulunuyor ve bal kabağını büyük şekilde alanlar daha fazla oluyor. En son 22 kilo gelen ve bu şekilde alanlar oluyor" şeklinde konuştu.

Bal kabağı tüketiminin yanı sıra kuşburnu içmenin de tam zamanı olan bu mevsimde, kuşburnunun kilosu 8 liradan satılıyor. Yine tezgahta yerini alan turbun kilosu 1 liradan satılırken, yer elması da 4 liradan vatandaşa sunuluyor.

SELAHATTİN BAYRAK