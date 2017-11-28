Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Kış lastiği takmayan araçlara 625 liralık ceza uygulanacak, bu ceza 1 Ocak 2018'den itibaren 715 lira olacak.

DENETİMLER ARTACAK

Kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kış lastikleri kışın yağmurunda karısında yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.1 Aralık itibariyle lastikçilerde yoğunluk yaşanması öngörülüyor.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 NİSAN’A KADAR…

Kazalarda kış lastiği takmamanın payı büyük. Sizde, kendinizin, aileniniz, sevdiklerinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmamak için mutlaka kış lastiğinizi taktırmayı unutmayın. Bu arada kış lastiği uygulaması 1 Nisan’a kadar devam edecek.

SELAHATTİN BAYRAK