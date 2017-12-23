Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, kış lastiği takmaları yönünde vatandaşları bir kez daha uyardı. BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalar yapan Başkan Kutsal, kış lastiği uygulamasının önemine değindi.

Malatya’nın kış aylarında oldukça soğuk ve karlı geçtiğini ifade eden Başkan Kutsal, bu bakımdan buzlanma ve kar yağışlarında araçların kışa hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

YAZ LASTİKLERİ SERTLEŞİR

Kış lastiğinin şart olduğunu vurgulayan Başkan Kutsal, “Kışın havaların soğuması ve özellikle 7 derecelerin altına düşmesi ile birlikte yaz lastikleri sertleşir, yol tutuşu zayıflar ve kaymalara sebebiyet verir. Bu nedenle kışın gelmesi ve havaların 7 derecenin altına düşmesi ile yaz lastiğine göre daha yumuşak olan, kauçuk karışımı ve üzerindeki kılcal desenler sayesinde yol tutuşunu arttıran kış lastiği kullanılması şarttır. Kış lastiği sadece karlı havalarda değil, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde de standart lastiğe göre daha iyi yol tutuş ve fren mesafesi sağlamaktadır. Ayrıca kuru ve ıslak zeminlerde herhangi bir performans kaybına sebep olmaz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği uygulamasının zorunluluğu bulunduğunu hatırlatan Başkan Kutsal, “Karayolları Trafik Kanunu gereği ambulans, itfaiye, polis, jandarma ve tüm toplu taşıma araçlarında 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların da kış lastiği takması zorunludur. Bu zorunluluğun sivil araçlar için olmaması, kendi hayatımızı riske atmamızı gerektirmez. Binek araçla yapılan testlerde 80 kilo metre hızla buzlu bir yolda fren yapıldığında kış lastiği bulunan araç için 65 metre fren mesafesi ölçülmüş, yaz lastiği bulunan araç için ise 80 metre fren mesafesi ölçülmüştür. Aradaki 15 metrelik mesafe bir hayat kurtarmak için çok büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

İNSAN HAYATI EN VAZGEÇİLMEZ KIYMETTİR

Kış lastikleri ile ilgili bilgi kirliliklerin de bulunduğunu belirten Başkan Kutsal, şunları kaydetti:

“Kış lastikleri araca ilk takıldıktan sonra 200-300 kilometre kuru zeminde kullanılması önerilir. Kış lastiğinin yola daha iyi tutunması için havasının indirilmesi de yanlış bir uygulamadır. Lastik hava basıncı mutlaka üreticinin önerdiği değerlerde kullanılmalıdır. Yalnız çekiş olan tekerleklere kış lastiği takılması da yanlış bir davranıştır. Güvenli bir fren mesafesi ve yol tutuşu için mutlaka 4 lastiğe birden kış lastiği takılmalıdır. Bir başka yanıltıcı bilgi de kış lastiklerinin masraflı olduğu iddiasıdır. Lakin unutulmamalıdır ki devamlı kullanılmayan bir çift yaz lastiği ve devamlı kullanılmayan bir çift kış lastiği dönüşümlü olarak kullanıldığında yıpranmadığından hem yeni bir lastik alma süreniz uzayacak hem de sizin için de daha güvenli bir yol tutuş sağlayacaktır. Son olarak kış bittikten ve soğuklar kalktıktan sonra mutlaka kış lastiklerinin çıkarılıp, yaz lastiklerinin takılması gerekmektedir. Yapılan testlerde yazın 100 kilo metre hızda yaz lastiği ile fren mesafesi 38 metre iken, kış lastiği ile 41 metredir ve bu 3 metrelik fark bazen hayat kurtarabilir. İnsan hayatı vazgeçilmez kıymettedir.”

MUTLU SARIGÜL