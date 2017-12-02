Torba Yasası’nda “Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak” ibaresinin bulunmasını değerlendiren Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, dün yürürlüğe giren kış lastiği uygulaması için de açıklama yaptı. BUSABAH’a konuşan Başkan Kutsal, kış lastiği için vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Motorlu Taşıt Vergisinin (MTV) çok yüksek olduğunu önceden de söylediğini hatırlatan Başkan Kutsal, MTV’nin yüzde 25’e geldiğini söyledi.

BUNDAN SONRA DEĞİŞECEĞİNİ SANMIYORUM

Torba Yasasına MTV zammının konmasının yanlış olduğunu ileri süren Başkan Kutsal, “Bu millete yapılan bir zulüm. Sanki bunda da bir lütufta bulundular. Yüzde 40’dan yüzde 25’e düşürdüler. Memur maaşına yüzde 6,5 zam, MTV’ye yüzde 25 zam. Zamla devlet yönetmeye çalışıyorlar. Bu şekilde Torba Yasasına koyup böyle çıkarmaları bence çok anlamsız. Halkımızın buna tepki göstermesi gerekiyor. Ama bundan sonra bir değişiklik yapılacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

ZORUNLU OLMASI ÇOK İYİ

Dün yürürlüğe giren kış lastiği uygulaması hakkında da konuşan Başkan Kutsal, “Kış lastiği uygulamasının bütün araçlara getirilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Yalnız özel araçları bu uygulamanın dışında tuttular. Ama ben özel aracı olan halkımızdan da mutlaka kış lastiği taktırmalarını istiyorum. Kış lastiği uygulamasının zorunlu olması çok iyi. İnsanlarımız kış lastiğinin ne kadar önemli olduğunu artık anlamalı. Kışın artı 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiğinin oldukça büyük faydası var. Normal lastikler hava artı 7 derecenin altına düştüğünde sertleşiyor. Sertleşen lastiklerin de fren mesafesi uzuyor. Ama bu kış lastiklerinde yok ve fren mesafesi kısalıyor. Ayrıca karda kaymama özelliği var. Yere tutunma özelliği bulunuyor. Bu yüzden vatandaşlarımız hem kendi canları için hem de araçları için mutlaka kış lastiği taktırmalı. Tahminime göre önümüzdeki yıllarda da özel araçlar için de kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilir diye düşünüyorum. Malatyalılar kış lastiği konusunda gittikçe bilinçleniyor. Kış lastiği kullanımı Malatya’da her geçen yıl artıyor” şeklinde konuştu.

İHA