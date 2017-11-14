Sonbahar ayları biterken ve kış aylarına geçerken, içinde bulunduğumuz mevsimde yağmurun yağmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çiftçiler, kurak bir yaz ayının daha gelmesinden korktuklarını belirtiyor.

PARÇALI VE AZ BULUTLU

Bu anlamda Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, son hava tahmini raporunda, “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda 1-2 derece santigrat artış beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

SADECE 2 GÜN YAĞDI

Sıcaklıkların artması beklenirken, yağmur yağmamasını değerlendiren vatandaşlardan Serkan Çelik, “Yağmur yağmadı bu sonbaharda. Sadece 2 gün yağdı. Kış mevsimi geliyor ve yine susuz kalacağız diye korkuyoruz. Ayrıca bahçemiz var ve sanırım sıkıntılı bir yaz bizi bekliyor” diye konuştu.