14 Kasım 2017 Salı

Kış geliyor, sıcaklıklar artıyor!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da içinde bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının 1-2 derece daha artacağını bildirdi.

14 Kasım 2017 Salı 11:30
Kış geliyor, sıcaklıklar artıyor!

  Sonbahar ayları biterken ve kış aylarına geçerken, içinde bulunduğumuz mevsimde yağmurun yağmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Özellikle çiftçiler, kurak bir yaz ayının daha gelmesinden korktuklarını belirtiyor.

PARÇALI VE AZ BULUTLU
  Bu anlamda Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, son hava tahmini raporunda, “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda 1-2 derece santigrat artış beklenmektedir. Rüzgarların değişik yönlerden hafif kuvvette; yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” şeklinde ifadelerde bulundu.

SADECE 2 GÜN YAĞDI
  Sıcaklıkların artması beklenirken, yağmur yağmamasını değerlendiren vatandaşlardan Serkan Çelik, “Yağmur yağmadı bu sonbaharda. Sadece 2 gün yağdı. Kış mevsimi geliyor ve yine susuz kalacağız diye korkuyoruz. Ayrıca bahçemiz var ve sanırım sıkıntılı bir yaz bizi bekliyor” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

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