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Kış geldi; zehirlenmeyin, yangına sebep olmayın!

Malatya İtfaiye Dair Başkanı Hanifi Acar, kış mevsiminin yaklaşması nedeni ile olası soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Acar, soba yakan vatandaşların can ve mal kaybına sebep olabilecek yanlışlar yaptığını da hatırlatarak, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Kış geldi; zehirlenmeyin, yangına sebep olmayın!

Malatya İtfaiye Dair Başkanı Hanifi Acar, kış mevsiminin yaklaşması nedeni ile olası soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Acar, soba yakan vatandaşların can ve mal kaybına sebep olabilecek yanlışlar yaptığını da hatırlatarak, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

13 Kasım 2018 Salı 10:35
Kış geldi; zehirlenmeyin, yangına sebep olmayın!

Yurt genelinde olduğu gibi Malatya’da da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sobalar kurulmaya başlandı. Isısı her ne kadar güzel olsa da soba bir o kadar tehlike saçıyor ve her yıl yüzlerce insan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybediyor.

BACA TEMİZLİĞİNE DİKKAT!

Malatya İtfaiye Daire Başkan Hanifi Acar da soba yakan vatandaşları can ve mal kaybına sebep olabilecek yanlışlar konusunda uyardı. Başkan Acar, kış için ilk olarak alınacak önlemlerin başında baca temizliğinin geldiğini belirterek, “Havaların soğuması ile birlikte sobalar da kurulmaya başlandı. Vatandaşlarımız bacalarını temizlikten sonra sobalarını kursunlar, yangınların yüzde 20’si bacalarda oluşmakta” sözlerini kullandı.

RENKSİZ VE KOKUSUZ…

Sobaların kurumu noktasında uyarılarda bulunan Acar, "Soba kurarken boruları fazla uzatmadan en fazla 2 dirsek ile bacaya ulaştırsınlar, ayrıca sobayı yakarken mutlaka üstte yakmamız gerekiyor, altta yaktığımız zaman tam yanma olmuyor ve zehirli gazlar içeriye sızıyor ve bu zehirlenmelere sebep oluyor. Yatmadan öncede kesinlikle sobaya odun ve kömür koymamalıyız çünkü tam yanma olmadığı zaman içeriye karbonmonoksit gazı sızıyor bu gaz da renksiz ve kokusuz olduğu için zehirlenmeye neden oluyor” ifadelerini kullandı.

MALATYA'NIN YAKLAŞIK YÜZDE 90'I DOĞALGAZ İLE ISINIYOR

Acar, Malatya'nın yaklaşık yüzde 90'ının doğalgaz ile ısındığını söyleyerek, doğalgazda da bir takım önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, "Doğalgaz bacalarının ve kombilerinin temizliğinin yetkili servisler tarafında yapılması gerekiyor ve her yıl yapılması gerekiyor. Kombinin bulunduğu yerde dışarıya açılına bir menfez vardır bunun kesinlikle kapatılmaması gerekiyor. Şu ana kadar Malatya’da doğalgaz kaynaklı bir yangın olmadı; bu da sevindirici" şeklinde konuştu.

İHA

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