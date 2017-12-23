Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı konuyla ilgili birde açıklama yaptı. Bilgisizliğin yanı sıra yanlış kullanım ve ihmal yüzünden, soba, şofben ve baca zehirlenmelerinin kış aylarında daha çok yaşandığı belirtilen açıklamada; gerekli bakım ve tedbirlerin alınmasıyla birlikte, can ve mal kayıplarının en aza indirilebileceği belirtildi.

BACA TEMİZLİĞİ

Baca temizliği ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından gerekli bilgilerin alınabileceği belirtilen açıklamada şunlara değinildi:

“Bacalarda gerekli temizlik yapılmaması sonucunda bacaların tıkanması nedeniyle ortaya çıkan yangınlar, mal ve can güvenliğimizi tehdit etmektedir. Kış aylarında sıklıkla rastladığımız baca yangınları, ev ve çatı yangınlarına da sebebiyet vereceğinden bacalar mutlaka temizletilmelidir. Bu nedenle olabilecek tehlikelere karşı, baca temizliğinin düzenli olarak uzman kişilerce yapılması, ısınma amaçlı kullanılan kömür sobalarının usulüne uygun olarak yakılması, yatmadan önce kömürlü sobaların söndürülmesi, sobalara çok fazla kömür atılmaması, kaliteli kömür kullanılması ve özellikle rüzgârlı havalarda sobalara yakıt eklemesi yapılmaması gerekmektedir. Doğalgaz kullanılan binalarda ise hava menfezlerinin kapatılmaması, gaz kokusunun hissedildiği an itibari ile vananın kapatılması, kapı ve pencerelerin açılarak ortamın havalandırılması,yanıcı maddelerin kullanılmaması, elektrik düğmesi - şalter açıksa kapatılmaması, kapalıysa açılmaması, bütün gaz armatürlerin kapatılması, sigara içilmemesi gerekmektedir.Baca temizliği yaptıracak vatandaşlarımızın, İtfaiye Dairesi Başkanlığından yetki alan firmalara baca temizliği yaptırmaları kalite, güven ve garanti açısından önem arz etmektedir.”

HABER MERKEZİ