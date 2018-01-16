KIŞ GELDİ, KAN BAĞIŞI…

Türk Kızılay Malatya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr Hakan Yılmaz, Kış aylarında kan bağış sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

Havaların soğuması ile birlikte kan bağışı yapınca kanının yetmeyeceği ve üşümeye sebep olacağı gibi bir yanlış anlayışın olduğunu söyleyen Türk Kızılay Malatya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr Hakan Yılmaz, ”Kesinlikle böyle bir şey yok. Kan bağışçısı geldiğinde doktor arkadaşlar tarafında değerlendirmede geçiyorlar. Kan seviyeleri belli bir düzeyde değil ise zaten bağışları kabul edilmiyor. Bu aylarda da hastalara umut olabilmek adına vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyorum “ dedi.



Geçen yıl Malatya’daki hedeflerine ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, ”Geçen yıl Malatya olarak hedefimizi yüzde yüz beş olarak gerçekleştirdik. Bundan dolayı bütün Malatya halkına teşekkür ediyoruz. Bu yıl 32 bin gibi bir hedefimiz var. Özelikle kış aylarında bu hedefler ulaşmak için biraz zorlanıyoruz. Bunun sebebi de kış aylarında vatandaşlarımızın kan bağış konusunda biraz daha geri adım atmaları. Biz hep şunu söylüyoruz “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” Kış geldi diye ameliyatlar ertelenmiyor, doğumlar ertelenmiyor biz burada vatandaşlarımıza kış aylarında da kan bağış yapmaları için istek ve talepte bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

