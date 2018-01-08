08 Ocak 2018 Pazartesi

Kış bitti, kar gelmedi!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’da gece sıcaklıklarının 1 ila 3 derece düşmesinin, gündüz sıcaklıklarının ise 1 ila 3 derece artmasının beklendiğini belirtti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
Kış bitti, kar gelmedi!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Gece sıcaklıklarının 1 ila 3 derece santigrat düşmesi, gündüz sıcaklıklarının ise 1 ila 3 derece santigrat artması beklenmektedir. Bölgemizde havanın az bulutlu açık geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadiseleri beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun” ifadelerine yer verildi.

MALATYA VE İLÇELERİNDE HAVA DURUMU ŞÖYLE OLACAK:
  “Merkez az bulutlu ve açık 10; Akçadağ az bulutlu ve açık 10; Arapgir az bulutlu ve açık 7; Arguvan az bulutlu ve açık 7; Battalgazi az bulutlu ve açık 12; Darende az bulutlu ve açık 7; Doğanşehir az bulutlu ve açık 6; Doğanyol az bulutlu ve açık 10; Hekimhan az bulutlu ve açık 7; Kale az bulutlu ve açık 10; Kuluncak az bulutlu ve açık 6; Pütürge az bulutlu ve açık 7; Yazıhan az bulutlu ve açık 11; Yeşilyurt az bulutlu ve açık 10.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahHAVA DURUMU

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