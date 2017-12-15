Belediyesi ekiplerinin şehrin birçok noktasında yol, kaldırım ve cadde düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Çakır, “Başharık ve Hasan Varol Mahallelerimiz Malatya’nın eski yerleşim yerlerinden. Bu mahallelerimizin yeniden düzenlenip yeni bir görünüme kavuşturulması için bir yandan altyapı çalışmaları yapılırken bir yandan da yenileme ve dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Başharık Mahallesi Yükselen Sokak’taki çalışmalarımızda sona yaklaşıldı. Kaldırım çalışmalarımız önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yaparak bu mahallemizdeki işlerimizi tamamlayacağız. Hasan Varol Mahallesi Dilek Sokak’taki çalışmaları da ekiplerimiz tamamladı. Dilek Sokak’ta kaldırım çalışmaları, çift taraflı cep otoparkları, dekoratif aydınlatma direkleri, ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte asfaltı da yapılarak güzel ve nezih bir görünüme kavuşturuldu. Mahallelerimizde yapmış olduğumuz yenileme ve dönüşüm çalışmaları ile birlikte Malatya daha düzenli ve temiz bir görünüme bürünüyor. Her bölgemizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalarımıza hava şartları elverdiğince devam edeceğiz. Yapmış oldukları çalışmalardan dolayı emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ