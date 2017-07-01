Yol yatırım ve hizmetlerine hızlı bir şekilde devam eden Büyükşehir Belediyesi Ören Mahallesinde 8 kilometre, Bölüklü Mahallesinde ise 4.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaptı.

Ören Mahalle içi yolları baştan aşağı yenilenirken, Bölüklü Mahalle içinde 1.5 kilometre grup yolunda ise 3 kilometrelik asfalt serimi yapıldı. Bu çalışmalar sayesinde mahallelerin ulaşım sorunu da çözüldü.

Büyükşehir Belediyesinin Ören Mahallesindeki yol sorunlarını çözdüğünü belirten Ören Mahalle Muhtarı Birol Çirkin, “Mahalle içi yollarımızın durumu kötüydü. Bir yenilenmeye ihtiyaç vardı. Büyükşehir Belediyemiz mahallemizin tüm yollarını yaptı. Toz, çamur ve pislik gitti. Mahallemiz güzel bir görünüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ören Mahallesine yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Ören Mahalle halkı ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bölüklü Mahalle halkı da yollarının pırıl pırıl olduğunu belirterek, emeği geçen herkese şükranlarını sunduklarını ifade ettiler.

İHA