Belediyeden yapılan açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Konservatuvar ekibi tarafından, 23 Mayıs 2017 Salı günü (bugün) saat 20.00’de düzenlenecek olan ‘Kırmızı Gül Demet Demet’ adlı konser programı; hemşehrimiz Uzman Çavuş Hasan Sevinç’in şehit olması nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.

Kültür-sanata katkılar sunmaya çalışan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde önceki yıllarda kurulan 4 farklı koronun icra ettiği konser programları yıl içerisinde vatandaşlarla buluşuyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Musikisi ve Çocuk koroları, konser programlarıyla vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kısa süre önce kurulan Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Konservatuarı tarafından da verilecek konserler ile sanat hayatına yeni bir katkı sunulması planlanıyor.



HABER MERKEZİ