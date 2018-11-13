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Kırmızı et üretimi arttı

Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 27,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 oranında arttı.

Kırmızı et üretimi arttı

Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 27,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 oranında arttı.

13 Kasım 2018 Salı 10:34
Kırmızı et üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyrek kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre, toplam kırmızı et üretimi üçüncü çeyrekte 339 bin 379 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 27,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,4 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 145 bin 173 ton olarak gerçekleşti.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ 306 BİN 638 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 30, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,6 oranında arttı.

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 oranında azaldı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Et üretimiKırmızı EtTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
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