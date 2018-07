KIRIK NOTLAR

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, katıldığı canlı yayın programında yaptığı açıklamada, “27. dönem çok büyük umutların olduğu bir dönem İnşallah. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte hızlı ve etkin bir yönetimin görev alacağı ve kabine oluşumu, hükümet kurulmasıyla alakalı zamanın kaybedilmeyeceği bir sisteme 24 Haziran’da milletimiz mührünü vurdu. Şimdi 24 Haziran’da almış olduğumuz onayla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişi yaptık ve ilk grup toplantımızı yaptık” diye konuştu.

SAYIN BİNALİ YILDIRIM VERİLEN HER GÖREVİ YAPTI

TBMM Başkanlığı için AK Parti’nin Son Başbakan Binali Yıldırım’ı aday göstermesi ile ilgili olarak Çalık, “Sayın Başbakanımız çok zorlu bir dönemde hem genel başkanlık yaptı hem de başbakanlık yaptı ve çok az insanın yapabileceği erdemli davranışları sergiledi. Ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesi ve delegelerimizin oylarıyla seçilen sayın genel başkanımızı, başbakanımızı ben şükranla ve teşekkürlerle anmak istiyorum. Çok zorlu bir dönemde bu görevi yaptı. Ve başbakanlığı devrederken de hepiniz bunu çok net hissettiniz hiçbir yüreğinde sıkıntı yaşamadan çok büyük bir erdemle, cesaretle, iradeyle iradesini ortaya koydu ve ‘Başbakanlık koltuğu gidiyor’ diyenlere ‘Evet biz koltuk peşinde değiliz biz millete hizmet peşindeyiz. En iyi hizmeti yapabilecek bir sisteme dönüştürüyoruz. Bunun için de benim üzerime ne düşüyorsa onu yapmaya hazırım’ dedi. Bu vesileyle sayın başbakanımızın bugüne kadar bakanlık döneminde bakın ulaştırma bakanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde Binali Yıldırım’a Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı söylediği zaman hiç tereddütsüz gitti. Ulaştırma bakanıydı ve İzmir’e belediye başkanı olarak arkasından cumhurbaşkanımıza başdanışmanlık yaptı ve arkasından yeniden milletvekili olup bakan olarak görev yaptı. Hangi makam ve hangi mevkiyi verirseniz Sayın Binali Yıldırım, Sayın Başbakanımız orda o görevi layıkıyla yaptı. Şimdi Meclis Başkanı olarak ismi geçiyor. Allah nasip ederse en güzel şekilde yapacağına olan inancımız tam” diye konuştu.

OY ALDIĞIMIZ KADAR, NEDEN OY ALAMADIĞIMIZI DA SORGULARIZ

Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi konusunda ise Çalık şu şekilde konuştu:

“Biz 12 seçim geçirdik. Her seçimde yüzde 70 oy aldığımız anlarda bile bir sonraki MKYK yönetim kurulu toplantısında ilk sorguladığımız şey aldığımız oy, aldığımız seçmen kadar neden oy alamadıklarımızdır. Bu AK Parti’nin kurumsal kimliğinin en önemli gereği ve göstergesidir. Her seçimde biz bunu yaparız. Mutlaka özellikle oy aldığımız kadar neden oy alamadığımızı da sorgularız. Bunu hem Türkiye geneli için hem de iller nezdinde teşkilatlar nezdinde yerel yönetimler nezdinde yaparız. Bunu yaptığımız için millet 16 yıldan beri AK Parti’ye oy vermeyen ya da oy kayıpları yaşanılan yerlerle ilgili tespitleri yapıp onların teşhisini yapıp tedavisini milletimize sunduğumuz için milletimiz bize güvenini yeniden her seçim sonrası tevdi ediyor, bize yeniden görevler veriyor. Şimdi 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımızın almış olduğu oylarla, AK Parti’nin almış olduğu oylar bizim için çok önemli yeniden masaya bütün donelerimizi yatırmanın zamanı dediğimiz gündür. Hem yerelde illerimizde hem Türkiye’de nerede ne kadar oy aldık hepsini çok net tespit ettik. Cumhur İttifakı’yla birlikte yaklaşık Meclisteki temsil oranımız yüzde 54. Ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte katılım oranının yüzde 88.8 olduğu ve katılımcı demokrasi dediğimiz milletin Meclise yansıyan görüntüsünün de yüzde 98, 99 oranlarında olduğu bir sistem içerisinde milletimizle ilk kez bir sistemi tanıştırdık ve bu süre içerisinde teşkilatlarımızın da, milletvekillerimizin de belediye başkanlarımızın da, parti yöneticilerimizin, genel merkez olarak bizlerin de eksik bıraktığı ve yapılması gereken işlemlerle ilgili mutlaka muhasebemizi bugüne kadar yaptık; bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bilge kişiliği her seçimde gösterir. Kalabalığın bilgeliği diye tabir vardır. Ve toplumumuz, milletimiz bir kez daha bilgeliğini göstermiştir, 24 Haziran’da tüm siyasi partilere mesajlarını vermiştir. AK Parti için de bizim için de mesajlarını vermiştir. Milletimizin bize verdiği karnede kırık olan notlarımızla ilgili gerekenleri inşallah yerine getireceğiz.”

Bir hücre yenilenmesi yapılır

AK Parti’nin 18 Ağustos’a gerçekleşecek olan büyük kongresi ile ilgili olarak da konuşan Çalık şu ifadeleri kaydetti:

“18 Ağustos 2018’de büyük kongremizi yapacağız. Büyük kongremizin son yapılma tarihi Eylül ayıdır.. Biz hiç son yapılma tarihinde yapmadık. Hep bir ay önce, 2 ay önce kongrelerimizi yaptık. Dolayısıyla bu bir erkene alıştan ziyade seçimden sonra rutin kongrenin yapılacağı tarihtir. Her alanda ve her birimde, teşkilatlarımızda, milletvekili listelerimizde, yerel yönetimlerimizde olduğu gibi MKYK’mızda da, MYK’mızda da mutlaka değişiklikler olacaktır. Bunlar olağandır. Bir hücre yenilenmesi yapılır. Yeni arkadaşlarımızla tecrübenin harmanlandığı bir parti yönetimi mutlaka teşekkül eder. Bu görevi kuruluşundan beri yapan çok kıymetli arkadaşlarımız vardı, yola beraber çıktığımız insanlar vardı, yolda bizimle birlikte olanlar vardı, ama yolda beraber olduğumuz yola çıktığımız insanlar içerisinden bize ihanet etmeyen ve partimizle yollarını ayırmayan herkesle inşallah büyük kongremizde de bir kez daha kapsayıcı bir şekilde bir araya geleceğiz. Ve değişimin her alanda olduğu gibi Merkez Karar’da da hissedileceğini düşünüyorum.”