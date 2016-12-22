Türk halkının darbe girişimine karşı kadını, çocuğu ve yaşlısıyla ortaya koyduğu sağlam duruşa hayran kaldığını ifade eden Prof. Dr. Zakir Azizov, “Bir heykeltıraş olarak 15 Temmuz ruhunu fiziki olarak ortaya koymak istedim” dedi.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Azizov, 19 yıldır heykeltıraşlık dersi veriyor. Üniversitenin en sevilen hocalarından birisi olan Azizov, 15 Temmuz gecesi de sokağa çıkarak darbecilere karşı Türk halkının yanında yer almış.

Prof. Dr. Azizov, Türk halkının birlikteliğini sanatsal bir dille ölümsüzleştirmek istediğini kaydederek, “15 Temmuz’u ben fiziki tarafından ortaya koymaya çalıştım. Türk halkında birlik ruhu var ve bu birliktelik her şeyin üstesinden gelir. Bu birlikteliği Allah’a dayadığın zaman o birliktelik sonsuza kadar sürer. İşte Türkiye dünyaya bunu gösterdi. İnancıyla tüm dünyaya dedi ki ‘Biz birliğiz, parçalanmayız, kalıcıyız.’ Ben de o iradeyi böyle bir tasarımla ortaya koymaya çalıştım. Anıttaki kılıç irade anlamına geliyor. Buradaki parçalanmış yuvarlak şey ise zihniyeti temsil ediyor. Ve bu yuvarlağın yanında da tanklar ve silahların parçalanmış hali var. Hemen yanlarda da Allah’ın sıfatları yazılı; Allah, Muhammed, vav ve elif. Anıtın yüksekliği 30 metre olacak. Diğer yanlardaki destekleyici anıtlar da 6-7 metre yüksekliğinde olacak. Bu bir sembol olarak her hangi bir yerde durabilir” dedi.

“Böyle büyük bir anıt daha yapılmadı”

Prof. Dr. Azizov, anıtın hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanına sesini duyurmak istediğini ifade ederek, “Bu anıtın uygulanması için herkese sesimizi duyurmaya çalışacağız. Böyle bir düşüncemiz var. Türkiye’de böyle büyük bir anıt daha yapılmadı. Biz eskiden Rusya’da çok yapıyorduk. Burada böyle bir anıtsal çalışma olsun istiyorum ben. Bu tasarımın oluşması bayağı bir zaman aldı. Yurt dışında idim geldim ve çalışmaya koyuldum” diye konuştu.

“Böyle bir irade boşuna olmaz”

Prof. Dr. Azizov, eskiden Türkiye’ye sadece akraba gözüyle bakıyorken şimdi ise ülkede yaşayan herkesi çok sevdiğini kaydederek, “Eskiden ben sadece akrabayız diyordum ama şimdi artık Türkiye’de yaşayan herkesi çok seviyorum. Çünkü böyle bir irade boşuna olmaz. Daha önce öğrenciler için farklı düşündüklerim oluyordu ama artık benim için hepsi aynı. Yetenekli olsa da olmasa da hepsini seviyorum. Çünkü bu iradeyi ortaya koyan millet sonuçta sevilmeye değer” ifadelerini kullandı.

“Bizdeki devrimde sadece gençler direndi ancak burada herkes direndi”

Türk halkının ortaya koyduğu iradeye bütün dünyanın saygı duyduğunu da belirten Kırgız Azizov, “Sadece Kırgız halkı değil, bütün dünya saygı duydu. Bizde de devrim oldu. Bizde de insanlar silaha karşı geldi. İkinci devrimde cumhurbaşkanı silah kullandı. İnsanlar bizde de silaha karşı direndi. Ancak orada sadece gençler direndi. Ama burada kadınlar, erkeler hepsi direndi. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir olay. Tabi gurur duyuyoruz. Onu da böyle kalıcı bir simge haline getirmeyi düşünüyoruz” dedi.

İHA