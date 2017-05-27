27 Mayıs 2017 Cumartesi

Kırgınlıklar sonlandırılsın

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çakır mesajında, “Kırgınlıkların sonlandırılmasına, birlik-beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına daha da önem vermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 10:49
Kırgınlıklar sonlandırılsın

Başkan Çakır’ın mesajı şöyle:

“Müslümanlar açısından mübarek üç ayların sonuncusu olan ve içerisinde bin geceden daha hayırlı olduğu müjdelenen ‘Kadir Gecesi’nin bulunduğu Ramazan Ayı’na kavuşmanın mutluluk ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan ayı; hoşgörünün, muhabbetin, şefkatin, merhametin ve rızkın bol olduğu önemli bir aydır. Her şeyden önce bu ay yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ayda; yardımlaşmaya, dayanışmaya, muhtaçları gözetmeye, aramızdaki kırgınlıkların sonlandırılmasına, birlik-beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına daha da önem vermeliyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluş olan Mübarek Ramazan Ayı’nın Malatya’mıza, ülkemize ve tüm İslamâlemine barış, huzur ve huzur getirmesini diler, tüm hemşerilerimin Ramazan Ayı’nı kutlarım.”

HABER MERKEZİ
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