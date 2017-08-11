11 Ağustos 2017 Cuma

Kiraz'dan taziye ziyareti

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’nın Hekimhan ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kayısı işçilerinin ailelerini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:10
Kiraz'dan taziye ziyareti
  Taziye ziyaretinde bir konuşma yapan Kiraz, “Ailelerimizin acısına ortak olmak için bugün buraya geldik. Acıları büyük, Allah sabırlar versin. İşçiler kayısı bahçelerinde gerçekten zor şartlar altında çalışıyorlar. Birçok riskle karşı karşıyalar. Hemen hemen her yıl böyle acı tablolarla karşılaşıyoruz. Kayısı işçilerinin mutlaka sigortalı olması gerekiyor. Bu kazaların bir daha yaşanmaması için önlem almamız gerekiyor” diye konuştu.
İHA
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