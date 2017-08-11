Taziye ziyaretinde bir konuşma yapan Kiraz, “Ailelerimizin acısına ortak olmak için bugün buraya geldik. Acıları büyük, Allah sabırlar versin. İşçiler kayısı bahçelerinde gerçekten zor şartlar altında çalışıyorlar. Birçok riskle karşı karşıyalar. Hemen hemen her yıl böyle acı tablolarla karşılaşıyoruz. Kayısı işçilerinin mutlaka sigortalı olması gerekiyor. Bu kazaların bir daha yaşanmaması için önlem almamız gerekiyor” diye konuştu.

İHA