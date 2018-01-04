04 Ocak 2018 Perşembe

Kiraz’dan Özkan’a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde CHP Malatya İl Başkanlığında yapılan kongrede aday olarak yarışan Hasan Bülent Özkan’ı ziyaret eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “2019 seçimlerinde daha iyi bir iktidar kurmak için bu partide herkese ihtiyacımız var dolayısıyla hiç kimseyi kaybetme gibi bir lüksümüz olamaz" dedi.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:24
Kiraz’dan Özkan’a ziyaret

  CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede başkan adayı olan Hasan Bülent Özkan’ı ziyaret ederek demokratik bir seçim geçmesine verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyarette konuşan Başkan Enver Kiraz, CHP Malatya İl Başkanlığı kongresinde Hasan Bülent Özkan’ın da başkan adayı olarak yarıştığını anımsatarak, “İl kongresini geride bıraktık, bugün de kongremize katkı sunan ve kongremizin daha demokratik bir ortamda geçmesine katkı sunanlara teşekkür ziyaretleri yapıyoruz. Bu ziyaretlerin ilkini kongrede demokratik bir ortamda yarıştığımız, adayımız Hasan Bülent Ozkan’a yapıyoruz. Ben kongremize sunduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu açıdan CHP’nin verdiği mücadele önemli, bu noktada 2019 seçimlerinde daha iyi bir iktidar kurmak için bu partide herkese ihtiyacımız var dolayısıyla hiç kimseyi kaybetme gibi bir lüksümüz olamaz. Bu noktada herkesle el el kol kola yürüyeceğiz ki partimizi ve ülkemizi iktidara taşıyalım” şeklinde konuştu.

İHA
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