Yarın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü’nde büyük gün. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt İlçesi eski Başkanı Ahmet Küçükşahin ve partili Hasan Bülent Özkan’ın yarışacağı İl Kongresi büyük bir yarışa sahne olacak gibi. Dün yaptığı basın açıklamasıyla herkesi yarın gerçekleştirilecek İl Kongresini davet eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, kongrelerinin başka partilerin kongreleriyle kıyaslanamayacak kadar önemli olduğunu söyledi.

KONGRE SÜRECİ YAŞIYORUZ

İlçe kongrelerini sağlıklı bir şekilde tamamladıklarını dile getiren Başkan Kiraz, “Partimizde bir kongre sürecini yaşıyoruz. Bu kongre süreci çerçevesinde bugüne kadar bütün ilçe kongrelerimizi sağlıklı bir şekilde, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerle tamamladık. Göreve gelen yeni arkadaşlarımız var. Daha önce görevde bulunup, görevi bırakan arkadaşlarımız var. Ben bugüne kadar öncelikle ilçe yönetimlerinde görev yapan bütün partililerimize teşekkür ediyorum. Partiyi bugünlere taşıyan herkese de buradan bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Yeni seçilen ilçe başkanlarımıza, ilçe yöneticilerimize de bu onurlu mücadelede, bu yolda başarılar diliyorum” diye konuştu.

KONGRELERİMİZİ TAMAMLADIK

Birikmiş soruları çözebilecek bir yapının iktidara gelmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kiraz, “Bizim partimizdeki kongreler başka partilerin kongreleriyle kıyaslanamayacak kadar önemli. İçinden geçtiğimiz şartlar göz önünde bulundurulduğunda bizim kongrelerimiz çok daha anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bu bilinçle, bu çabayla kongrelerimizi tamamladık. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin birikmiş olan sorunlarını çözebilecek bir yapının, bir anlayışın mutlaka iktidara gelmesi gerekiyor. Bizim kongrelerimizde de geleceği kucaklayabilecek yapıların mutlaka oluşturulması gerekiyor. Sadece yönetim kadroları anlamında değil elbette ki politikalar anlamında da izleyeceğimiz yolda bunu ifade etmekte fayda var” dedi.

MALATYA’YA YAKIŞIR BİR KONGRE YAPMAK İSTİYORUZ

Kongrede yarışacak olan adaylara başarılar dileyen Başkan Kiraz, şunları kaydetti:

“Bütün ilçe kongrelerimizden sonra il kongremizi gerçekleştirerek Malatya’da kongrelerimizi tamamlamış olacağız. İlçelerde ortaya koyduğumuz demokratik yapıyı, yarışı il kongremizde de partililerimiz ortaya koyacaktır. Bunda da hiç şüphe duymuyoruz. Partililerimizin, delegelerimizin her zaman sağduyusuna ve her zaman en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Malatya’ya yakışır bir kongre yapmak istiyoruz. Bu açıdan bütün Malatyalıları, bütün halkımızı 23 Aralık Cumartesi günü 2. Ordu karşısında bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılacak İl Kongremize davet ediyorum. Bu demokrasi şölenini yaşamaları açısından da bu davet önemli. Kongreye Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba, Milletvekilimiz Sayın Murat Emir ve başka milletvekilimiz de katılacak ama kesinleşenleri sizlerle paylaştım. Bu kongrede yarışacak adaylara da başarılar diliyorum.”

BU ÇAĞRIYA ELBETTE Kİ CEVAP VERDİK

Bir gazetecinin “Bana çaycılık da verilse ben bu görevi yaparım’ demiştiniz ama 13 ilçe başkanı ve meclis üyeleri tarafından zorla adaylık konusunda ikna edildiniz. Neden zorla bir ikna ediliş oldu? sorusuna Başkan Kiraz, “Ben başta da ifade etmiştim. Bizim partide herhangi bir göreve aday olunmaz, aday gösterilir. Ben bununla 3’üncü dönem yarışacağım. Bundan önceki 2 dönemde hiç adaylık açıklaması yapmadım. Dolayısıyla partili arkadaşlarımız, partinin kademeleri, örgüt kademeleri, yetkili organlar bizi nerede görmek istiyorsa orada görev yapmaya çalıştık. Bu kongre öncesinde de hem ilçe başkanlarımızın hem belediye Meclis üyelerimizin hem de önemli sayıda imza vererek delegelerin bize bir çağrısı oldu. Bu çağrıya elbette ki cevap verdik. Hafta sonu yapılacak kongrede bu çağrı doğrultusunda örgütün de adayı olmaktan da onur duyarak kongrede İl Başkan Adayı olarak yarışacağım” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL