KİRAZ’DAN O ÖNERİYE TEPKİ

Parti il yöneticileriyle birlikte dün parti binasında yaptığı açıklamayla uzun süredir AK Parti’nin iktidarı döneminde sendikalaşmanın yok edildiğini ileri süren Başkan Kiraz, iktidarın her dediğine ‘evet’ diyen ve hiçbir uygulamanın karşısında itiraz etmeyen bir sendika anlayışı yerleştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

“BUNU DEFALARCA GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞTIK”

Atatürk Anıtı’na izin almadan çelenk koyamadıklarını savunan Başkan Kiraz, “Milli bayramlarımızı halkla kutlamamız gerekirken şimdi içi boşaltılan kavramlar haline dönüştürülüyor. Bizler bu bayramlarda siyasi partiler olarak, Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere milli bayramlarda Atatürk anıtına çelenk sunmak için izin alıyoruz. Bu bile izne tabi ve bunun için de izin alınmadan Atatürk Anıtı’na çelenk koyamıyoruz. Bunun altında yatan önemli nedenler var. Mesele milliye yerliye sahip çıkmak değil, mesele çok farklı çok daha derin. Ben yaklaşık 6 yıldır il başkanlığı yapıyorum ve 15 yıldır da AK Parti’nin iktidarını izliyorum; hiçbir milli bayramda Ak Partinin bir temsilcisini Atatürk’ün huzurunda göremedik. Bunu defalarca da gündeme getirmeye çalıştık” diye konuştu.

“NE DÜŞÜNDÜKLERİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞSINLAR”

MHP’ye de çağrıda bulunan Başkan Kiraz, “Bir diğer siyasi parti, AK Parti ile koalisyon yapacağını ve 2019 seçiminde kayıtsız şartsız destek sunacağını söylüyor, adında milliyetçi olan bir parti ve bu Türk isimleri kaldırılırken acaba ne düşünüyor merak ediyoruz. AK Parti üzerinden CHP’ye laf yetiştirmeye çalışan ilçe başkanlarına ve il başkanına basın mensuplarının bu soruyu sormasını rica ediyorum. Bu konuda ne düşündüklerini kamuoyu ile paylaşsınlar. Adını milli olarak taşıyan ve kendine milliyetçi diyen parti ne düşünüyor. Yerli ve milliden bahsedeceksek samimi olmamız lazım, Malatya’nın sokaklarına caddelerine baktığımızda milli bir şeyin kalmadığını görüyoruz. Muhalefete muhalefet eden MHP’ye çağrıda bulunuyoruz. Bu konularda düşüncelerini samimi olarak bu ülkenin insanıyla paylaşsınlar” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com