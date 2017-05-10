Bu yıl Yeşilyurt dalbastı kirazı bereketli olacak. Konuyla ilgili bilgiler veren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl havaların çok iyi ve bol yağışlı geçtiğini söyleyen Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, 2017’nin kiraz için çok bereketli bir yıl olduğunu ifade etti.

İLAÇLAR İNSAN SAĞLIĞINA ETKİ ETMİYOR

Kiraz yoğunluğunun Gündüzbey ve Yeşilyurt merkezde olduğunu belirten Başkan Solmaz, “Kirazlarımız şu anda oldukça iyi bir durumda. Fakat hasat zamanına vakit var ve hala dolu riski var. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Kiraz bu yıl Gündüzbey’de, Yeşilyurt merkezde çok iyi durumda. İlçelerimizde zaten büyük kiraz ekilen alan yoktur. Biliyorsunuz kiraz yoğunlukla Yeşilyurt, Kozluk’ta dalbastı denilen ve Türkiye çapında bir üne sahip ve piyasaya da hakim olan kirazdır. İnşallah bu yıl kiraz üreticimizin, çiftçimizin yüzleri gülecek. Ayrıca kirazda toplu ilaçlamamızı daha iyi yapabilirsek kiraz üreticilerinin eli daha da güçlenecek. Çünkü ilaçları toplu olarak ve organik olarak atıyoruz. Bu ilaçlar insan sağlığına etki etmiyor ve Avrupa ile Rusya’nın istediğine uygun” şeklinde konuştu.

“BEKLENTİMİZ TOPLU İLAÇLAMADAN VAZGEÇİLMEMESİ”

Toplu ilaçlamanın önemine değinen Başkan Solmaz, şunları kaydetti:

“İnşallah bu ilaçları, belediyelerimizin katısıyla toplu olarak atabilirsek çok güzel olacak. Biz kirazların beyazlamasıyla birlikte kiraz sineğine karşı tuzaklar kuracağız. Bu tuzaklar sarı renkte ve kiraz sineğini cazip ediyor. Eğer kiraz sineği bu tuzaklara düşerse hemen kiraz ağaçlarımızı toplu olarak ilaçlamaya başlayacağız. Kiraz üreticilerimizin beklentisi toplu ilaçlamadan vazgeçilmemesi. Üreticilerimiz bu konuda belediyelerimizin desteğini bekliyor. Bazı evlerimizin bahçelerinde birer tane kiraz ağacı var ve bu ağaçlar ilaçlanmıyor. Kiraz sineği ilk etapta bu ağaçlardaki kirazlarda görülüyor ve diğer ağaçlarımıza bulaşıyor. Toplu ilaçlama olduğu zaman bu evlerin bahçelerindeki kirazları da ilaçlıyoruz ve kirazları, kiraz sineğinden tamamen arındırıyoruz. Bunu yapmamız lazım çünkü bir kirazda bir tane kurt çıktığı zaman tüm kirazlar Avrupa’nın ve vatandaşlarımızın gözünde kurtluymuş gibi görülüyor. Bu nedenle toplu ilaçlama olmazsa olmazımız.”

MALATYA İÇİN BÜYÜK BİR PRESTİJ

Kiraz üreticileri de tolu ilaçlama yapılmasını istiyor. Toplu ilaçlamayla geçen yılki ürün kalitesinin çok güzel olduğunu hatırlatan üreticiler, “Bezler belediyelerimizden ilaçlama konusunda yardım bekliyoruz. Geçen yıl ilaçlamamızı yaptık ve çok iyi ürün aldık. Bu yıl da biz kiraz sineğine karşı toplu ilaçlama istiyoruz. bu yönden başata Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’tan yardım istiyoruz. ürünümüzün kalitesinin artması hem Yeşilyurt için hem de Malatya için büyük bir prestij. Ürünümüz çok kaliteli olursa başta Türkiye olmak üzere ihraç edilen tüm ülkeler rahatlıkla tüketebilecekler” ifadelerini kullandılar.

MUTLU SARIGÜL