Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91630
ALTIN
189.328
DOLAR
4.7897
STERLİN
6.2998
EURO
5.5819

Kirazda 2,5 milyon liralık ihracat

Malatya'da dalbastı kirazında üreticiler bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

Kirazda 2,5 milyon liralık ihracat

Malatya'da dalbastı kirazında üreticiler bu yıl 2,5 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:51
Kirazda 2,5 milyon liralık ihracat

Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve pazarda 6 liraya kadar alıcı bulan dalbastı kirazının bu yıl toplanan 570 tonu ihraç edildi, 400 tonu ise iç piyasada tüketildi. Avrupa ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'e ağırlıklı olarak ihracatı yapılan kirazın kalitesinin hava şartlarından dolayı bu yıl düşük olduğunu belirten çiftçi Mehmet Ali Özendi, “Yağış olmaması nedeniyle kirazlar geçmiş yıllara göre daha küçük görünüyor. Geçen yıl alıcılar daha çok beğeniyorlardı. Bu yıl taneleri küçük olması biraz hem fiyatını hem de ihracatı etkiledi” dedi.

Özendi, kirazın ihracatının artması için çalışmalar yapıldığını da ifade etti. Üreticilerin kaliteli kiraz için çabaladığını sözlerine ekleyen Özendi, yapılacak desteklemeler ve çiftçinin bilinçlenmesi ile hem rekoltede hem de ihracatta önemli artış elde edileceğine inandığını da sözlerine ekledi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDalbastı Kirazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
USTA İSİMLERE ONUR ÖDÜLÜ
USTA İSİMLERE ONUR ÖDÜLÜ
Kurutmalık sezonu açıldı
Kurutmalık sezonu açıldı
VİRAJLAR BYPASS EDİLİYOR
VİRAJLAR BYPASS EDİLİYOR
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim