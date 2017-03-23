CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 16 Nisan’da yapılacak referandumu işaret ederek, “Bu seçim Türkiye’nin toplumsal bütünlüğünün seçimidir” dedi.
23 Mart 2017 Perşembe 14:21
Referandum çalışmalarına devam eden Başkan Kiraz, Kuluncak ilçesinde partililerle bir araya geldi. CHP Kuluncak İlçe Başkanlığında yapılan toplantıya Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve vatandaşlar da katıldı.
Burada konuşan CHP İl Başkanı Kiraz, 16 Nisan’da yapılacak olan referanduma değinerek, "Bu konu partiler üstü bir konudur. Ön planda Türkiye Cumhuriyeti var. Kurtuluş Savaşında bu ülkenin dört bir tarafında mücadele etmiş, uluslararası sermayeye diz çöktürmüş, tam bağımsızlığını kurmuş, yetkiyi saltanattan alıp halka vermiş, halkın kendi kendini yönetme şeklini ortaya koymuş, demokrasiyi ve bu ülkede yaşayan herkesin parlamentoda temsiline imkan vermiş bir sistem var. Halkın kendi iradesine sahip çıkmasının mücadelesini vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Kiraz, “Bu sadece CHP’nin sorunu değil. Türkiye’de yaşayan herkesin sorunu. Egemenliğin millette kalmasının mücadelesini vereceğiz. Kimse partili bir yargıçtan adalet bekleyemez. Bu seçim CHP’nin seçimi değil. Bu seçim Türkiye’nin toplumsal bütünlüğünün seçimidir. Bu seçim, milliyetçilerin, muhafazakarların, sağcıların, solcuların ve toplumsal barıştan yana olan herkesin referandumudur” şeklinde konuştu.
Başkan Kiraz, daha sonra Kuluncak esnafını gezerek esnafa Anayasa paketi ile ilgili bilgi verdi.
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