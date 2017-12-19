Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 13 ilçe başkanı ve Belediye Meclis üyeleri aldıkları bir kararla, önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak olan il kongresine aday olmak istemeyen CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ı aday olarak gösterdiler. Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu, dün il binasında yaptıkları basın açıklamasıyla bunu kamuoyuna duyurdular.

İlk açıklamayı meclis üyeleri adına Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hurşit Kuşçu yaptı. Kuşçu, ülkede olup bitenleri hep birlikte gördüklerini ve izlediklerini dile getirerek, bu süreçte CHP’nin Türkiye’yi yönetme heyecanı ve umudu olduğunu düşündüklerini söyledi.

BÜTÜN GÖREVLER GELİP GEÇİCİDİR

İl Başkanı Enver Kiraz’ın adaylığını desteklediklerini belirten Kuşçu, “Haktan, emekten, barıştan sevgiden yana iktidar olabilmek için bu zor süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe umutla bakmak için umudu yarınlara taşımak için kimseyi ötekileştirmeden birleştirici olmak yerel siyasetçilerin alt birleşeni olarak Enver Kiraz’ın İl Başkanlığına aday olmasını talep ettik. Sayın Başkan ile konuştuğumuzda bunu kabul ettiğini beyan etti. Meclis üyeleri olarak Enver Kiraz’ın İl Başkalığını destekliyoruz. Bizim için parti de onurlu görev; CHP’nin üyesi olmaktır. Onun haricindeki bütün görevler gelip geçicidir. Aday olacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

13 İLÇE BAŞKANI ADINA AÇIKLIYORUM

13 ilçe başkanı adına açıklama yapan CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Ahmet Pektaş ise, Türkiye'nin birleştirici gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde verimliliğin esas olduğunu her zaman ifade ettiklerini kaydederek, “Bu bağlamda mevcut İl Başkanımızın verimliliğinin esas olduğunu, partimize katacak hala çok şeyi olduğunu 13 ilçe başkanı adına açıklıyorum. Bu bağlamda daha önce kendisi başkanlığına aday olamayacağını açıklamış olsa da, biz 13 ilçe başkanı olarak kendisiyle yaptığımız görüşmelerde olumlu netice almış ve kendisini ikna etmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda Cumartesi günü yapılacak olan kongremizde yeniden kendisini adayımız olarak gösteriyor ve kendisini buradan desteklediğimiz açıklıyoruz. Cumartesi günkü kongremizde Enver Kiraz İlçe Başkanlarının adayıdır. Buradan Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

KİMSEYE YASAK DA KOYMADIK

Bir gazetecinin “Bu yaptığınız açıklamayla diğer adayların önünü kesmiş olmuyor musunuz, demokrasi bu mu?” sorusunu cevaplayan Başkan Pektaş, şunları kaydetti:

“Şimdi biz insanlara aday olmayın demedik. Sadece 13 ilçe başkanı olarak, başkanlığına aday olmadığını söyleyen bir arkadaşımızı ikna ettiğimizi, partimizde verimliliğin esas olduğunu ve bu kapsamda bizim için kişilerin önemli olmadığını kurumun esas olduğunu ortaya koyduk. Ayrıca yapmış olduğumuz açıklamada diğer adayların aday olmasını engelleyici bir cümle kullandığımı zannetmiyorum. Bu kapsamda kimseye yasak da koymadık. Herkes tabii ki de aday olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de demokrasinin kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demokrasisinin ana şalteridir. Herkes bunu bilsin ve özellikle şunu söylüyorum ki biz demokrasi adına örnek olacak bir partiyiz. Biz Türkiye’yi tek partiden çok partilere taşımış olan lokomotif bir gücüz. Bu kapsamda demokrasimize yeniden bir şeyler katmak adına biz bu açıklamayı yaptık.”

MUTLU SARIGÜL