Beraberinde Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ile Yeşilyurt İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Özerdem ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Yeşilyurt'ta Haziran ayında başlayan kiraz hasadının sonuna gelindiğini belirterek, kiraz hasadını değerlendirdi.

Macit, konuyla ilgili olarak, "Malatya'mızın önemli ürünlerinden biri kirazdır. Her ne kadar Malatya kayısı ürünü ile anılsa da, kiraz da Malatya için önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi. Türkiye, dünya kiraz ihracatında birinci sıradadır. Malatya'da 3 bin 500 ton kiraz üretimimiz var. Bu yıl kiraz üretimi kısmen de olsa çiftçimizin yüzünü güldürdü" ifadelerine yer verdi.

Kirazının Malatya için önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu belirten, Macit, ”Yüksek rakımlarda ve serin bölgelerde kaliteli kiraz üretiliyor. Yeşilyurt ve civarı kiraz üretimi için önemli bir alan. Dolayısıyla bu alanlarda kiraz üretiminin yaygınlaştırılması lazım. Dünyada bir çok alanda kiraz yetiştirilmesine rağmen ihracatta Türkiye'nin ekolojik şartlarının uyumlu olması nedeniyle 45 ülkeye ihracat yapıyoruz” diye konuştu

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise, “Yeşilyurt kirazı ihracatta aranan bir ürün. Bunun asıl sebebi ise aroma bakımından güzel olması ve ilaçlamadır. İlaçlama olayını ziraat odamız kontrolünde, il tarım ve ilçe tarım müdürlüklerimizin teknik, Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyelerimizin de ekonomik destekleri ile yapmaktayız. Bu uygulama insan sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bu noktada Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayısı hasadının başlamasıyla birlikte üreticilere uyarılarda da bulunan, Başkan Doğan Solmaz, geçmiş yıllarda yaşanan don hasarlarından dolayı stokta kayısı bulunmadığını kaydederek, “Tarım İl Müdürlüğümüzün açıklamalarına göre, kuru kayısı da 140 bin ton civarı bir ürün beklenmekte. Stoklarda kayısı olmadığı için 140 bin ton civarı bir ürün büyük bir rakam değil. Kayısı üreticilerimiz kayısı bol diye ellerindeki malı ucuza satmasın. Bu yıl kayısı para edecektir. Dolayısıyla çiftçilerimiz hemen ürettikleri kayısıları piyasaya sürmesin” şeklinde konuştu.

İHA