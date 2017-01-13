13 Ocak 2017 Cuma

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Kiraz, gündemi değerlendirdi

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Mecliste yaşanan olaylar ile Anayasa değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

13 Ocak 2017 Cuma 11:31
Kiraz, gündemi değerlendirdi

CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, dün ilçe başkanları ve CHP üyeleriyle yaptığı toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Kiraz, “Komisyonda yangından mal kaçırır gibi çok alelacele, tartışılmadan, halkımızla paylaşılmadan Meclise getirilen anayasa paketi görüşülmeye devam ediliyor. Özellikle dün Mecliste, TBMM tarihine hiç yakışmayan, 3’üncü dünya ülkelerini aratan bir tabloyla maalesef karşılaştık” diye konuştu.

“NE ACELENİZ VAR?”

Maddelerin hızlı gerçekleşmesine tepki gösteren Başkan Kiraz, “Partimizin özellikle gizli oylamayı istemesine rağmen, bir kadın milletvekilimiz adeta Mecliste darp edilmiştir. Meclis AKP’liler tarafından ablukaya alınmıştır. Mecliste yeterince tartışmadan, adeta açık oylama, gizli sayımlarla teklifi geçirmeye çalışıyorlar. Ne aceleniz var? Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Kime ne söz verdiniz? Bunu anlaya bilmiş değiliz” dedi.

“HALK TARAFINDAN SEÇİLMEDİ”

Vatandaşın değişiklik hakkında, rejim hakkında meraklarının olduğunu belirten Başkan Kiraz, “Bu teklife ‘evet’ veren milletvekillerinin halk tarafından seçilmediğini, sadece genel başkanlarının talimatlarını yerine getirdiklerini biliyoruz” sözlerini öne sürdü.

EKONOMİK KRİZ VAR

Bu yasanın 100 yıl geriye götüreceğini öne süren Kiraz, “Büyük bir ekonomik kriz var. Her madde bu krizi tetikliyor. Esnaf iflas ediyor, Türkiye’nin her yerine şehit cenazeleri geliyor” diyerek referanduma hazır olduklarını söyledi.

HALK KARŞI GELECEK

Başkan Kiraz, “Meclisin ve halkın temsilcilerinin birincil görevi bu halkın temel sorunlarına çözüm üretecek maddeleri görüşmek. Eğer referanduma giderlerse halkın tokadı gelecek. Halk 15 Temmuz’a nasıl karşı geldiyse tek adam ve dikta rejimine de karşı gelecek” dedi.


TAHİR ÖZÇELİK
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