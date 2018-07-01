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KİRAZ FESTİVALİ KAYISIYI GEÇTİ

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali karnaval havasında geçiyor. Kayısı ile tanınan Malatya’da ‘Kayısı Festivali’ ise artık yapılmıyor. Her defasında bir nedenle iptal edilen Malatya Genel Sanayi Ticaret Fuarı ve Kayısı Festivali en son 2014’te 21. kez yapılmıştı. Malatyalılar şimdi kendi kültürlerinin yaşatılması ve kayısının tanıtımı için oldukça önemli olan Kayısı Festivali’nin yeniden kaldığı yerden devam etmesini bekliyor…

KİRAZ FESTİVALİ KAYISIYI GEÇTİ

Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali karnaval havasında geçiyor. Kayısı ile tanınan Malatya’da ‘Kayısı Festivali’ ise artık yapılmıyor. Her defasında bir nedenle iptal edilen Malatya Genel Sanayi Ticaret Fuarı ve Kayısı Festivali en son 2014’te 21. kez yapılmıştı. Malatyalılar şimdi kendi kültürlerinin yaşatılması ve kayısının tanıtımı için oldukça önemli olan Kayısı Festivali’nin yeniden kaldığı yerden devam etmesini bekliyor…

01 Temmuz 2018 Pazar 10:57
KİRAZ FESTİVALİ KAYISIYI GEÇTİ

Malatya, şenlik havasında geçen, heyecanla beklenen Kayısı Festivali’ne özlem duyuyor. Her yıl bir sebepten dolayı iptal edilen ve belli ki unutturulmaya çalışılan Kayısı Festivali, vatandaşlar tarafından özlemle yad ediliyor. Kiraz için yapılan festival ise her yıl ama özellikle son iki yıldır- karnaval havasında geçiyor. Malatya için üzüm, reyhan, ceviz gibi yan bir ürün olan kiraz, tüm dünyanın ihtiyacını karşılayan Malatya kayısısını geçmiş bulunuyor… 

KİRAZ HEDİYE EDİLDİ

Yeşilyurt ilçesinin gelenek ve görenekleri ile tarihi ve kültürel farklılıklarını daha geniş kesimlere tanıtmak amacıyla bu yıl 24.’sü düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali için önceki gün İnönü Caddesi’ndeki kortej yürüyüşü yoğun ilgi altında yapılırken,  karnaval havasında geçen yürüyüş sırasında esnaflara, vatandaşlara, yerli ve yabancı turistlere dalbastı kirazı hediye edildi. 

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneği tarafından organize edilen 24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali için 15 Temmuz Millet Meydanından başlayarak Öğretmenevi önünde tamamlanan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

MEHTERAN TAKIMINDAN GÖSTERİ

Festivalin sportif etkinlikleri arasında yer alan Atlı Cirit Yarışmalarına katılan takımların oyuncuları atlarıyla katıldıkları kortejde renkli görüntüler oluştururken, Yeşilyurt Belediyesi Tiyatro Grubu oyuncuları da Hacivat-Karagöz kıyafetleriyle katıldıkları kortejde özellikle çocukların ilgisini çekti. Söyledikleri kahramanlık türküleriyle kortej yürüyüşünün canlı ve hareketli olmasını sağlayan Mehteran Takımının gösterisini ilgiyle takip eden vatandaşlar, Mehteran Takımı ile bol bol fotoğraf çektirdiler. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekiplerinin yanı sıra ilçeye özgü kıyafetleriyle korteje katılanların oluşturduğu coşkulu atmosfer renkli anların yaşanmasına neden oldu.

Festivalin resmi açılış töreni 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da Yeşilyurt Belediyesi Ahmet Atılgan Parkı Güreş Sahasında yapılacak. Mehteran Takımı ile Halk Oyunları ekibinin özel gösteri sunacağı açılış töreni sonrasında toplu sünnet ve toplu nikâh törenleri, Mevlid-i Şerif okunması ile atlı cirit müsabakalarının ödül töreni ve yöresel yemek ikramları gerçekleşecek.

ÖDÜL TÖRENİ 1 TEMMUZ’DA

Toplam 60 bin TL para ödülünün dağıtılacağı Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri 1 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de Çırmıktı Güreş Sahasında yapılacak.

24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali’nin sportif etkinliklerinde dereceye giren takım ve sporculara ödülleri 1 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Çırmıhtı Güreş Sahasında düzenlenecek ödül töreniyle takdim edilecek.

FERHAT GÖÇER KONSERİ

24. Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali, ünlü Sanatçı Ferhat Göçer’in 1 Temmuz Pazar günü (bugün) saat 20.00’de Malatya Büyükşehir Belediyesi arka kısmındaki alanda vereceği konserle tamamlanacak. Ferhat Göçer konserinden önce yerel sanatçılar sahne alacak.

SURUÇ SALDIRISI VE İPTAL…

Kiraz Festivali için güzel hazırlıklar yapılırken, Malatya’nın güzel değerlerinden biri olan Kayısı Festivali’nin arka plana atılması ise vatandaşları üzüyor. En son 2014’te 21’incisi yapılan Malatya Genel Sanayi Ticaret Fuarı ve Kayısı Festivali, 2015’te 20 Temmuz Pazartesi günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan bombalı saldırı nedeniyle iptal edilmişti. Bahsi geçen saldırıda 31 vatandaş hayatını kaybetmişti.

TERÖR OLAYLARI

2016’da ise festival terör olaylarından dolayı iptal edilmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada “27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Kayısı Festivali ve Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edildi” denilmişti.

SESSİZ SEDASIZ İPTAL EDİLDİ

2017’de de kayısı festivalinin 11-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti. Ancak Malatya kaysısının tanıtımı için önemli olan ve vatandaşların heyecanla beklediği festival geçen yıl sessiz sedasız iptal edildi…

TAKVİMDE KAYISI FESTİVALİ YOK

2018 yılına gelince: Dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2018 Ocak ayında düzenlediği basın toplantısı ile 2017 yılında yapılan kültürel ve sosyal etkinlikleri değerlendirdi. Çakır 2018 yılında yapılması planlanan faaliyetleri de açıkladı. Fakat takvimde kayısı festivali yoktu. Yıllardır iptal edilen Kayısı Festivali’nin 2019 yılında yapılıp yapılmayacağı da henüz belli değil.

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Kiraz FestivaliKayısı Festivali
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