CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Burada konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Başkan Gürkan’ın Battalgazi ilçesine önemli hizmetleri kazandırdığını belirterek, “Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Battalgazi bölgesi çok büyük bir bölge. Bir ok ilden büyük olan bir bölge. Dolayısıyla bu bölgede hizmet etmek gerçekten kolay değil. Bu bölgede başkanımız önemli hizmetler gerçekleştiriyor. Bu ağır yükün altından kalkmak için önemli mücadeleler veriyor. Hem kendisine başarılar dilemek için, hem de Battalgazi bölgesinde bize de ulaşan, vatandaştan gelen sorunları kendilerine iletmek için bu tür ziyaretleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

HEPİMİZİN ORTAK DERDİ MALATYA

Kiraz, “Hepimizin ortak derdi Malatya; Malatya’nın ortak sorunları. Malatya’nın hangi noktası olursa olsun hizmet götürme anlamında elimizi hepimizin taşın altına koymamız gerekiyor. Battalgazi bölgesinde başkanımızla iyi ilişkilerimizi her zaman sürdürüyoruz. Dönem dönem bu tür görüşmeler yapıyoruz. Bölgeye gidecek tüm hizmetleri kendisiyle görüşerek ve başkanımızın destekleriyle birçok noktada önemli hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz. Kendisine kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” dedi.

BAŞKANIMIZLA İSTİŞAREDE BULUNUYORUZ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, istişarenin önemine dikkat çekti. Başkan Gürkan, “Değerli İl Başkanımızı burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerinin görüş ve düşünceleri ve sahada gördükleri problemleri bizlere iletmeleri bizim açımızdan artı bir değerdir. İletişim kanallarının açık olması her görüş ve düşünceden insanların sorunlarını bizzat kendi ağzından bize iletmeleri ve onların çözüm noktasında da bizim tutum ve davranışlarımız çok önemlidir. Hakikaten Battalgazi Belediyesi’nin sınırları ve nüfusu çoğu illerden daha büyüktür. Sayın İl Başkanımızla zaman zaman fikir alışverişi ve istişarelerde bulunuyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda yaptığımız çalışmalarda, Hacı Abdi Mahallesi’ndeki parkın yapılması, Başharık ve o bölgede yolların yapılması, kaldırım ve bordür çalışmalarının yapılması, tabi ki ortak görüş ve düşüncelerin bir araya gelmesi, ortak payda Malatya ışığı altında bu işlerin yapılması, hem sevgi-saygı ortamının yapılması noktasında hem de bir belediyeye hangi görüşe mensup olursa olsun, hangi partiye mensup olursa olsun artık partiler üstü ve bütün bu sınırlar içinde yaşayan herkesin belediyesi olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Ayrıca bununla birlikte Belediye Başkanı sadece günümüzde yaşayanların belediye başkanı değil, geçmiş yüzyıllarda yaşayanların belediye başkanı olması lazım, gelecek yüzyıllarda yaşayacakların belediye başkanı olması lazım. Bu anlamda biz bu anlayış içinde tutum ve davranışlarımızı sürdürüyoruz. Sayın il başkanımızın da zaman zaman gelip bizimle birlikte istişarelerde bulunması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kendilerinin görüş ve önerilerini her zaman dikkate alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de dikkate almaya devam edeceğiz. Ben bu görüş ve önerilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

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