Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnaf ve sanatkarların kullandığı işletme kredisi üst limitinin 150 bin Lira olduğunu hatırlattı, bu limitin artık 200 bin liraya çıkartıldığını belirtti.

KREDİLER 5 YIL VADELİ OLACAK

Bakan Tüfenkci, kredi limitini artırmakla kalmadıklarına aynı zamanda iş yerinde kiracı olan esnafa da kendi iş yerini satın almanın önünü açtıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Esnaf ve sanatkarların kendi işyerlerini satın alabilmeleri amacıyla Hazine faiz destekli İşyeri Edindirme Kredisi kullandıracağız. Bu yolla esnaf işyerini satın almak isterse 500 bin lira krediyi 10 yıl vade ile kullanabilecek. Ayrıca esnaf ve sanatkârımız faaliyet konuları ile ilgili olarak ihtiyacı olan sıfır kilometre araçları da (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vs.) hazine faiz destekli Taşıt Edindirme Kredisi kullanarak alabilecekler. Bu krediler de 500 bin liraya kadar 5 yıl vadeli olacak. Bunların faizi özel hazinenin desteklediği düşük oranlı faiz olacak.”

Tüfenkci, esnaf ve sanatkarların bu kredilerden yararlanmak için TESKOMB aracılığı ile veya doğrudan Halkbank aracılığı ile başvuru yapabileceklerini belirtti .

TÜRK EKONOMİSİNİN OMURGASI

Esnafın Türk ekonomisinin omurgası olduğuna vurgu yapan Bakan Bülent Tüfenkci, “Hükümet olarak bizler esnafımızı büyütme, geliştirme ve değişen ekonomik şartlara uyumlu hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, adımlarımızı da bu yönde atıyoruz” dedi.

2002 YILINDA VERİLEN KREDİ…

2002 yılında esnafa verilen kredi bakiyesinin 153 milyon lira olduğunu hatırlatan Bakan Tüfenkci, bu miktarın 22 milyara çıktığını belirtti. Tüfenkci, 2002'den bu yana 1.5 milyon esnaf ve sanatkâra 70 milyar lira kredi kullandırıldığını, sadece 2016 yılında kullandırılan kredi miktarının 12 milyar lira olup, 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 8,5 milyar lirayı aşan kredi kullandırıldığını söyledi.

Bakan Tüfenkci, faiz oranlarına da dikkat çekti ve, “2002 yılında esnafa yansıyan faiz oranı yüzde 47 iken bugün kullandırdığımız kredilerin faiz oranlarının yüzde 4-5 olduğunu görüyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ