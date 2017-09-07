07 Eylül 2017 Perşembe

Kinoanın hasat zamanı geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından deneme ekimi yapılan kinoa bitkisinin hasat zamanı yaklaştı. Kinoadan istenilen verim alındığı taktirde, destek verileceği belirtildi.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Kinoanın hasat zamanı geldi

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Projeler Müdürlüğü tarafından Akçadağ ilçesinde TİGEM’den kiralanan arazinin yaklaşık 200 dönümlük bir kısmına Nisan ayı sonunda deneme amaçlı 230 kilogram kinoa tohumu ekildi.

İKİ AYRI ÜRÜN ELDE EDİLECEK

Malatya tarımına alternatif ürünler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen kinoa ürününün önümüzdeki haftalarda hasat çalışmalarının yapılacağı belirtilerek, istenilen verimin alınması halinde, Malatya genelindeki Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kayıtlı çiftçilere talepleri halinde destek verileceği bildirildi. Kinoa bitkisinin deriminin ardından, Arguvan’da geçtiğimiz haftalarda hizmete giren Sellektör Tesisleri’nde işlenerek, tohumluk ve un olarak iki ayrı ürün elde edileceği kaydedildi. Elde edilecek olan tohumluk kinoanın ÇKS’ye kayıtlı üreticilere, aranılan şartları taşımaları halinde destek amaçlı verileceği, unluk kinoanın ise un yapılacağı belirtildi.

ÇÖLYAK HASTALARI TÜKETEBİLİYOR

Yağ oranı düşük olan kinoa bitkisi, besleyici değeri yüksek olmasına rağmen kilo aldırmama ve kolay hazmedilme özelliğine sahip olup, ayrıca çölyak hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından elde edilen kinoa ununun, Malatya’da kayıtlı bulunan 855 çölyak hastasına, belirlenen şartlar çerçevesinde dağıtımının yapılmasının da hedeflendiği bildirildi. 

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