Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kuluncak’a bağlı Başören Mahallesi’nde düzenlenen şenliklere katıldı. Başören meydanında davul-zurna eşliğinde alkışlarla karşılanan Ağbaba’ya CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Hekimhan Belediye Başkanı Ali Seydi Milllioğulları ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş eşlik etti.

6 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ

Kalabalık topluluğa hitap eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2011’de milletvekili olduktan hemen sonra yine Başören Şenliklerine geldiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, “Milletvekilliğimiz süresince Cumhuriyete, demokrasiye laikliğe bağlı hiç kimsenin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz’ dedik. 6 yıldır bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Türkiye’de nerede bir demokrasi mücadelesi varsa, nerede haksızlığa uğrayan varsa onun yanında olmaya çalışıyoruz. Bunu Veli Ağbaba adına değil, bana oy veren tüm Malatyalılar adına yapıyorum” diye konuştu.

KİMİSİ MİLLİYETÇİ, KİMİSİ MUHAFAZAKAR

Ağbaba, 25 gün devam eden Adalet Yürüyüşü’nün her adımında yer aldığını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde dünyanın en etkili, en barışçıl eylemini gerçekleştirdik. Adalet Yürüyüşü’ndeki on binlerin attıkları hak, hukuk, adalet sloganını sizinle paylaşıyorum. Türkiye’nin itibarını yükselten, Türkiye’nin 1 den büyük olduğunu gösteren yürüyüşte adım atan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Adalet yürüyüşü, Türkiye’de milyonlarca insanın demokrasiyi, hukuku, adaleti, cumhuriyeti savunduğunu gösterdi. Türkiye’nin itibarını yükseltti. Dünya gördü ki Türkiye bir siyasi partiden ve bir kişiden ibaret değildir. Her türlü baskıya rağmen milyonlarca insanın demokrasiyi savunduğunu gösterdik. Yürüyüşümüzün mimarı 16 Nisan’a kadar AKP’nin baskısına rağmen yüzde 50 den fazla kişi sandığa gidip hayır oy verdi. Kimisi sağcı, kimisi solcu; kimisi milliyetçi, kimisi muhafazakar… Ama 16 Nisan’da demokrasiyi savunan önemli bir kitlenin olduğu ortaya çıktı.Korku duvarını aşan, baskıya, zulme, faşizme boyun eğmeyen milyonlar oldu. Adalet Yürüyüşünü başlatan önderimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Ama sahibi biz değiliz, Türkiye” ifadelerini kullandı.

KUSURA BAKMA, HAYALLERİN KURSAĞINDA KALACAK

Son günlerde Cumhuriyet değerlerine saldırıların arttığını kaydederek konuşmasını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kimi meczup palayla Atatürk heykeline saldırıyor.Kimisi televizyonda bu ülkenin kurucusu Atatürk’e ve annesine ağza alınmayacak hakaret ediyor.Biri de çıkmış ‘Yeni devlet kuruluyor, lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır’diyor. Bu bir pot değil. Yanlışlıkla, tesadüfen söylenen söz değil. Bilinçli bir şekilde kurulmuş cümle. Bunların hedefi laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Ulusal Kurutuluş Savaşlıyla kurulan devleti yıkıp yeni devlet kurmak istiyorlarmış. Kusura bakma senin gibilerin hayalleri kursağında kalacak. Milyonlarca insan laik demokratik cumhuriyeti savunuyor. Seni ciddiye bile almıyoruz” dedi.

BİZİM ORADA İŞİMİZ YOK

Ağbaba konuşmasının devamında, “Türkiye’nin önünde iki şık var. Biri doğu, diğeri batı. Bunlar Ortadoğu’yu istiyor. Ne var Ortadoğu da kan var, gözyaşı var. Etnik savaşlar var. Mezhep savaşları var. Kadın erkek eşitsizliği var. Bizim orada yerimiz yok.Batı da ne var? Demokrasi, insan hakları, kadın erkek eşitliği var. Gelir dağılımında adalet, insana saygı var. Konuşma özgürlüğü var. Batı medeniyeti Çağdaşlaşma demek. İnsan hakları demek. Türkiye yüzünü batıya dönmeli” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ