Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “15 yılda 156 milyar lira yatırım yaptık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. 15 yıllık sürede 508 adedi baraj olmak üzere 7 bin 200 adet yeni tesisi ülkeye kazandırdık. Yine bu dönemde orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırarak 3 milyar 820 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Yılsonu itibarıyla ise bu rakamı 4 milyara yükseltmiş olacağız. Tabii hayatın devamına önem vererek korunan alanlarımızı arttırdık. Meteorolojide teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirerek hava tahmin oranlarımızı yüzde 90’ın üzerine çıkardık” sözlerini kaydetti.

TOPLAM YATIRIM BEDELİ 47 MİLYON TL’Yİ GEÇİYOR

Ülke genelinde hizmete alınacak bu tesislerden Malatya’nın da payına düşeni aldığını vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Malatya’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tamamladığı toplam 5 adet eseri bu açılış merasiminde hizmete alacağız. DSİ tarafından tamamlanan bu tesisler Darende Ayvalı Barajı, Akçadağ Taşevler Barajı, Kuluncak Bicir Barajı ve bu barajın sulama projesi ile Doğanşehir Söğüt Göleti Yukarı Havza Islahı projelerinden oluşuyor. Bu projeler ile Malatya’da 7 milyon metreküp su depolanacak, 2.230 dekar zirai arazi suyla buluşacak ve 10 dekar alan taşkın zararlarından korunacak. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları yer alıyor. Malatya’da hizmete alınacak bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli ise 47 milyon TL’yi geçiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

HEDEFİMİZ…

Bu anlamda dün bu toplu açılış gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'de daha önce 48 milyon dekar olan bu kadar alan sulanabilirken, bu rakam halihazırda 65.3 milyon dekardır. Hedefimiz 85 milyon dekar olan sulanabilir arazilerimizin tamamına bu imkanı sağlamaktır. Yeni yatırımlar yanında mevcut altyapının ıslahı konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Sadece kendi sınırlarımızla kalmadık, KKTC'ye de su götürdük. Afrika'da da 2 milyon kişinin temiz suya erişimini sağladık. Uygun alanı olan her yerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Çevrecilikte bizimle kimse yarışamaz. Boşuna konuşmasınlar. Yok Greenpeace'ciymiş, yok şucuymuş, yok bucuymuş’” dedi.













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