Asgari ücret, yılbaşına sayılı günler kala açıklandı. Buna göre asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira oldu. Bu rakamların açıklanmasından sonra sosyal medya olumlu ve olumsuz yorumlarla çalkalandı. Malatyalı siyasiler de söz konusu rakamları farklı yorumladı.

BÜTÇE RAKAMLARINI SONUNA KADAR ZORLADIK

Asgari ücretle ilgili düşüncelerini de paylaşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Türkiye 2017 yılında güçlü bir şekilde, milleti şaşırtacak bir şekilde büyüyerek, gelişerek yoluna devam etti. İnşallah 2018 yılı çok daha iyi olacak. Daha dün asgari ücret açıklandı. Bütün imkânları zorlayarak Hükümet asgari ücretlileri mahrum etmeme adına, sadece bekâr işçiler için söylüyorum, bin 603 lirayı zorlayarak verdi. Niye insanımız mağdur olsun, diye verdik bunu. Bir şey daha yaptık; işverenimiz mağdur olmasın diye 100 TL de işveren payına katkı sunduk. Belki daha fazla vermek gerekiyor ama inanın bütçe imkânlarını sonuna kadar kullanarak, sonuna kadar bütçeyi zorlayarak bu rakamları eriştik” diye konuştu.

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA ASGARİ ÜCRET KABUL EDİLEMEZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, Hükümetin milyonlarca işçi ve ailelerinin bir kez daha hayallerini yıktığını savunarak “Açlık sınırının altında asgari ücret asla kabul edilemez. Şunu bir kez daha belirtmek gerekir ki, CHP iktidarında asgari ücret asla açlık ücreti olmayacaktır” dedi.

Ağbaba “Bin 603 liralık asgari ücret AKP Hükümetinin emekten ve emekçiden yana olmadığının tescillenmesidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun açıkladığı karar emekçiler adına tam bir skandaldır. Açlık sınırının Bin 608 lira olduğu ülkede, asgari ücretin 1.603 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İşçileri açlığa mahkum etmektir” ifadelerini kullandı.

Ağbaba açıklamasının devamında, “İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri saptırmaktadır. Bir asgari ücretli İrlanda’da 7 bin 100 lira, Almanya’da 6 Bin 800 lira, Slovenya’da 3 Bin 600 lira, Yunanistan’da 3 bin 100 lira almaktadır. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında ise Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 17. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, asgari ücretlinin alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. Asgari ücretin 2016 da 493, 2017 de 432, 2018 de 352 Avroya karşılık geldiği düşünüldüğünde, asgari ücrete sözde zam yapılıyor ama görünen o ki son 3 yılda asgari ücretlinin maaşları eridikçe eriyor. Yapılan zamlar emekçinin eline geçmiyor” sözlerini kaydetti.

“KAŞIKLA YAPILAN ZAM!”

“AKP Hükümeti ekonomideki beceriksizliğini emekçinin sırtına yükleyerek zamlarla ülkeyi yönetmektedir” diyen Ağbaba, “Emekçiye büyük bir lütuf gibi gösterilen ve kaşıkla yapılan zam, kepçeyle geri alınıyor. Benzinden, doğalgaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun taşeron işçilik çalıştayında dile getirdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını savunmaktadır. Emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret 2 bin TL olacaktı. Sözümüzü yineliyoruz; CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır!”

















HABER MERKEZİ